Repsol : cession de 25% du capital de l'activité amont

EIG, un investisseur américain spécialisé dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, a annoncé mercredi qu'il allait prendre une participation de 25% dans l'activité amont de Repsol.



Cet investissement estimé à quelque 4,8 milliards de dollars (environ 4,85 milliards d'euros), dette comprise, doit permettre au groupe énergétique espagnol d'accélérer sa croissance dans les énergies renouvelables, les carburants durables et la gestion circulaire des ressources.



Cette prise de participation valorise autour de 19 milliards de dollars la branche Repsol Upstream, qui regroupe les métiers de Repsol dans l'exploration et la production (E&P) pétrolière et gazière.



La division restera malgré tout majoritairement contrôlée par Repsol, qui en détiendra 75% et qui continuera de consolider les comptes de la filiale dans ses états financiers.



'Les résultats de la branche upstream représente plus de 60% de notre prévision de bénéfice 2022 pour le groupe, alors que la valorisation de 19 milliards de dollars correspond à plus de 85% de notre estimation de sa valeur d'entreprise, ce qui montre à quel point le marché a sous-valorisé ces actifs', réagissent ce matin les analystes de RBC.



Cotée à la Bourse de Madrid, l'action Repsol se repliait malgré tout de 1,9% mercredi matin.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.