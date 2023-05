Repsol : développe des projets renouvelables en Italie

Repsol annonce ce jour qu'elle développera des projets renouvelables en Italie totalisant 1768 MW.



Repsol dispose d'un portefeuille dans le pays qui, une fois pleinement opérationnel, ajoutera 943MW d'éoliennes et 825 MW de projets solaires photovoltaïques au portefeuille de projets renouvelables de la société multi-énergies.



Plus de 60% des projets en Italie sont à un stade de développement avancé.



Dans le but de devenir un acteur mondial des énergies renouvelables, l'Italie est l'un des pays où Repsol a concentré son expansion internationale car elle offre un grand potentiel pour renforcer la position de l'entreprise sur des marchés clés en Europe.



La société prévoit de commencer la construction de ses deux premières centrales solaires photovoltaïques dans le pays en temps voulu. Ils auront une capacité de 11 MW et seront situés dans la région des Pouilles (sud de l'Italie).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.