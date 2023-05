Repsol : fournira 155 000 tonnes de SAF à Ryanair

Repsol et Ryanair ont signé un accord stratégique visant à promouvoir l'utilisation de carburants renouvelables en Espagne et au Portugal.



Grâce à cet accord, la société multi-énergie permettra à Ryanair d'accéder à un maximum de 155 000 tonnes de SAF entre 2025 et 2030, soit l'équivalent du carburant utilisé pour plus de 28 000 vols entre Dublin et Madrid, ce qui permettra une réduction approximative de 490 000 tonnes d'émissions de CO2.



Pour Valero Marín, directeur général exécutif de Repsol, ' cet accord renforce notre engagement dans le secteur de l'aviation et des carburants renouvelables. Un secteur comme l'aviation a besoin de solutions comme SAF pour le processus de décarbonisation. '



Eddie Wilson, directeur général de Ryanair, ajoute : ' La SAF joue un rôle clé dans notre objectif d'utiliser 12,5 % de SAF d'ici 2030. Cet accord permet à Ryanair d'accéder à environ 15 % de cet objectif ambitieux.



