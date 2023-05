Repsol va investir 550 millions de dollars dans ses premiers projets d'énergie renouvelable en Italie

La compagnie pétrolière espagnole Repsol va développer plus de 1,7 gigawatts (GW) de projets d'énergie renouvelable en Italie, pour un coût d'environ 500 millions d'euros, a déclaré à Reuters le responsable des énergies renouvelables de la compagnie.

Certaines compagnies pétrolières et gazières européennes, telles que Shell et BP, ont fait preuve de prudence quant à leur orientation vers les énergies renouvelables au cours des derniers mois, après avoir enregistré des bénéfices records grâce aux prix élevés du pétrole et du gaz, mais Joao Costeira, directeur général exécutif de la division Low Carbon de Repsol, a déclaré que Repsol prévoyait de s'en tenir à ses objectifs en matière d'énergies renouvelables.

Nous ne devrions jamais confondre les discontinuités sur le marché ou les rebondissements - aussi importants et dramatiques soient-ils, comme dans le cas de l'impact de la guerre en Ukraine - avec les tendances à long terme, a-t-il déclaré lors d'une interview.

Repsol s'est fixé pour objectif de porter sa capacité renouvelable à 6 GW au niveau mondial d'ici à 2025 et à 20 GW d'ici à 2030, contre environ 2 GW aujourd'hui.

"Nous nous sentons à l'aise avec les objectifs que nous avons, à la fois en termes de quantité et de rentabilité", a déclaré M. Costeira.

Les rendements des projets d'énergies renouvelables ont été mis sous pression ces dernières années en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et des composants, ainsi que des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Toutefois, M. Costeira a déclaré que l'objectif de Repsol de réaliser des rendements à deux chiffres sur les investissements dans les énergies renouvelables était toujours réalisable.

Nous avons également constaté une augmentation du prix de l'énergie, une augmentation du prix des certificats verts et nous constatons déjà une stabilisation du coût de certains composants", a-t-il déclaré.

"Nous pensons qu'il pourrait y avoir une année transitoire, mais à moyen terme, nous sommes très à l'aise avec notre objectif.

Repsol a déclaré qu'elle prévoyait de consacrer environ un quart de ses dépenses d'investissement à des projets d'énergie renouvelable cette année.

Le portefeuille italien comprendra 943 mégawatts (MW) d'énergie éolienne et 825 MW d'énergie solaire, la construction des premiers projets devant commencer plus tard cette année et au début de l'année prochaine, la majeure partie du portefeuille devenant opérationnelle à partir de 2025.

La majeure partie du portefeuille d'énergies renouvelables de Repsol se trouve en Espagne, mais certaines capacités se trouvent également aux États-Unis, au Chili et au Portugal.

