Republic Bancorp, Inc. est une société holding financière qui regroupe Republic Bank & Trust Company (la Banque) et Republic Insurance Services, Inc (la Captive). La banque propose des produits bancaires traditionnels et non traditionnels. Ses segments sont les suivants : Traditional Banking, Warehouse, Mortgage Banking, Tax Refund Solutions (TRS), Republic Payment Solutions (RPS) et Republic Credit Solutions (RCS). Ses produits et services bancaires traditionnels sont proposés par le biais de la marque traditionnelle de la société, RB&T. Le segment Warehouse fournit des facilités de crédit renouvelables à court terme aux banquiers hypothécaires à travers les États-Unis. Les activités de banque hypothécaire comprennent principalement des prêts immobiliers résidentiels de premier rang à durée déterminée pour une seule famille. Par l'intermédiaire du segment TRS, la banque facilite la réception et le paiement des produits de remboursement d'impôts fédéraux et d'État et offre un produit de crédit par l'intermédiaire de préparateurs d'impôts tiers. Le segment RPS offre aux consommateurs une gamme de produits et de services liés aux paiements.

Secteur Banques