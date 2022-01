Driver Management Company fournit des informations aux actionnaires de Republic First Bancorp

Le 21 janvier 2022, J. Abbott R. Cooper, membre directeur de Driver Management Company LLC, a été cité dans un article du Philadelphia Business Journal selon lequel, au milieu d'une bataille de procuration avec Driver Management Company, Republic First Bancorp, Inc. a reporté indéfiniment une augmentation de capital prévue. Driver Management Company a déclaré que ce changement de stratégie intervient trois mois après que le conseil d'administration de la société a reçu des lettres d'Abbott Cooper fin octobre et début novembre, demandant à la banque de mettre en veilleuse ses projets de levée de fonds en faveur d'une réduction de son bilan. Abbott Cooper a déclaré que lever des capitaux maintenant, à la valeur actuelle des banques, pour soutenir une croissance indisciplinée et malavisée serait une grave erreur et diluerait la valeur pour les actionnaires existants si et quand la banque vend.