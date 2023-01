Republic First Bancorp, Inc. nomme Michael LaPlante au poste de Vice-président senior, chef de la comptabilité

Republic First Bancorp, Inc. a annoncé la nomination de MichaelLaPlante au poste de Senior Vice President, Chief Accounting Officer, à compter du 17 janvier 2023. M. LaPlante sera un leader à part entière de l'équipe financière qui supervise les fonctions comptables de la société, et rendra compte directement au directeur financier, Michael Harrington. M. LaPlante a plus de 25 ans d'expérience dans la direction des rapports financiers et réglementaires, des opérations comptables et des équipes de planification et d'analyse financière (aFP&A').

Avant de rejoindre la société, M. LaPlante a occupé le poste de SVP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller chez Bryn Mawr Trust, où il a dirigé les efforts de fusion de plus de 20 milliards de dollars pendant la transition vers WSFS Bank pour les fonctions de comptabilité, de reporting, de FP&A et de trésorerie. Avant son mandat à Bryn Mawr Trust, M. LaPlante a occupé divers postes de direction à la Bank of Princeton, Deloitte, First National Bank of Chester County et Sun Bancorp. M. LaPlante est un expert-comptable agréé et a obtenu son diplôme de Bachelor of Business Administration en comptabilité à la Temple University de Philadelphie.