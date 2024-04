Republic First Bancorp, Inc. est une société holding à banque unique. Elle offre une variété de services bancaires de crédit et de dépôt aux particuliers et aux entreprises. La filiale à 100 % de la société, Republic First Bank (The Bank), exerce ses activités sous le nom de Republic Bank (Republic). La Banque est une banque commerciale à service complet, agréée par l'État. Elle propose des chèques gratuits, un service de comptage de pièces pour les clients, des cartes de débit et des guichets automatiques. Elle opère sur le segment de la banque de proximité. La banque fournit des produits financiers diversifiés par l'intermédiaire de ses 33 bureaux situés dans les comtés d'Atlantic, Burlington, Camden et Gloucester dans le New Jersey, dans les comtés de Bucks, Delaware, Montgomery et Philadelphie en Pennsylvanie et dans le comté de New York dans l'État de New York. Son portefeuille de prêts se compose de prêts commerciaux garantis et non garantis, de prêts immobiliers commerciaux, de prêts à la construction, de prêts hypothécaires résidentiels, de prêts à l'amélioration de l'habitat, de prêts et de lignes de crédit pour l'accession à la propriété, de lignes de crédit pour les découverts, et autres.

Secteur Banques