Republic First Bancorp, Inc. opère en tant que société de portefeuille bancaire. La société fournit des services de crédit et de banque de dépôt aux particuliers et aux entreprises. La société, par l'intermédiaire de sa filiale, Republic First Bank (Banque), est une banque commerciale à service complet, agréée par l'État. La Banque fournit des produits financiers diversifiés par le biais de ses quelque 34 magasins situés dans le Grand Philadelphie, le sud du New Jersey et la ville de New York. La Banque propose des chèques gratuits, des comptes de pièces gratuits, des guichets automatiques bancaires (GAB), des cartes de débit. La Banque propose également une gamme de produits hypothécaires résidentiels par l'intermédiaire de sa division hypothécaire, qui fait affaire sous le nom de Oak Mortgage Company. Le portefeuille de prêts de la société se compose de prêts commerciaux garantis et non garantis, notamment des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction et au développement de terrains, des prêts commerciaux et industriels, des prêts immobiliers occupés par leur propriétaire, des prêts à la consommation et autres, et des prêts hypothécaires résidentiels.

Secteur Banques