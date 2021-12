Republic Services, Inc. : La tendance est haussière

Données financières USD EUR CA 2021 11 216 M - 9 980 M Résultat net 2021 1 291 M - 1 149 M Dette nette 2021 9 378 M - 8 345 M PER 2021 34,2x Rendement 2021 1,26% Capitalisation 44 105 M 44 105 M 39 246 M VE / CA 2021 4,77x VE / CA 2022 4,43x Nbr Employés 35 000 Flottant 99,1% Prochain événement sur REPUBLIC SERVICES, INC. 31/12/21 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Cloture 139,09 $ Objectif de cours Moyen 137,36 $ Ecart / Objectif Moyen -1,25% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jon Vander Ark President, Chief Executive Officer & Director Brian M. DelGhiaccio Chief Financial Officer & Executive Vice President Manuel Kadre Chairman Timothy E. Stuart Chief Operating Officer & Executive VP Catharine D. Ellingsen Secretary, EVP, Chief Legal & Ethics Officer