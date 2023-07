Republic Services, Inc. est le n° 2 américain de la collecte, du traitement, du recyclage et de l'élimination des déchets solides non toxiques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de collecte des déchets solides (75%) : prestations assurées essentiellement auprès des clients commerciaux (40,8% du CA), résidentiels (30,3%), industriels (28,2%) et autres (0,7%). A fin 2020, le groupe dispose de 345 sociétés de collecte ; - prestations de transfert et d'élimination des déchets (18,5%) : détention de 220 stations de transfert et de 186 remblais ; - prestations de recyclage des déchets (2,9%). Par ailleurs, le groupe développe une activité de vente de produits recyclés ; - autres (3,6%).

Secteur Services et équipements environnementaux