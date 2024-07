Research Solutions a annoncé un partenariat important avec Jisc. Cette collaboration rendra la plateforme d'IA primée de Scite plus abordable et accessible à plus de 280 établissements d'enseignement supérieur et de recherche au Royaume-Uni. Elle vise à améliorer la qualité de la recherche en tirant parti d'une technologie d'IA éthique.

Scite, qui fait désormais partie de la famille Research Solutions, transforme la découverte et l'évaluation des articles scientifiques grâce à son assistant innovant Smart Citations et AI. Cette technologie avancée permet aux chercheurs de mieux comprendre l'impact et la pertinence des travaux scientifiques. Au-delà de ses puissantes capacités de recherche sur plus de 187 millions de publications, 2 milliards de références et 1,3 milliard de citations, Scite offre des flux de travail uniques pour identifier les problèmes éditoriaux et fournir une analyse instantanée des références grâce à sa fonction Reference Check.

La plateforme permet également de créer des tableaux de bord intégrés avec des outils de bibliothèque de référence et de valider de grands modèles linguistiques, ce qui facilite la création d'analyses documentaires structurées grâce à Scite Assistant. Scite est utilisé par des chercheurs et des institutions du monde entier, ce qui souligne son impact global et son engagement à faire progresser la recherche scientifique et l'innovation. L'approbation de Scite par Jisc souligne la valeur de la plateforme qui fournit des outils de recherche précis et riches en informations à des institutions prestigieuses telles que l'Université de Manchester et l'Université d'Exeter.

Research Solutions est ravi d'étendre ses services à d'autres établissements d'enseignement britanniques et se réjouit de pouvoir contribuer de manière significative au paysage universitaire.