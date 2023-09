Research Solutions, Inc. est une société de portefeuille. La société propose deux offres de services à ses clients : des licences annuelles qui permettent aux clients d'accéder et d'utiliser certaines fonctionnalités premium de sa plateforme de recherche intelligente (Plateformes) basée sur un logiciel-service (SaaS) dans le nuage et la vente transactionnelle de contenu scientifique, technique et médical (STM) publié, géré, sourcé et livré par la plateforme (Transactions). Sa plateforme de recherche SaaS basée sur le cloud consiste en un logiciel propriétaire et des interfaces basées sur Internet vendus aux clients moyennant un abonnement annuel. Sa plateforme permet aux clients d'initier des commandes, d'acheminer les commandes pour l'acquisition au coût le plus bas, de gérer les transactions, d'obtenir des rapports sur les dépenses et l'utilisation, d'automatiser l'authentification et de se connecter à des systèmes logiciels internes et tiers. Les plateformes de la société fournissent une source unique à l'univers du contenu scientifique, technique et médical publié.

