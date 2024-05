ReShape Lifesciences Inc. est une société spécialisée dans les solutions de perte de poids et de santé métabolique. La société propose un portefeuille intégré de produits et de services qui gèrent et traitent l'obésité et les maladies métaboliques. Son système Lap-Band permet de traiter l'obésité de manière peu invasive et à long terme, et constitue une alternative aux procédures chirurgicales d'agrafage plus invasives, telles que le pontage gastrique ou la sleeve gastrectomie. Le système expérimental de neuromodulation Diabetes Bloc-Stim (DBSN) utilise une plateforme technologique de blocage et de stimulation du nerf vague pour le traitement du diabète de type II et des troubles métaboliques. La technologie du ballon Obalon est un ballon intra-gastrique non chirurgical, avalable et rempli de gaz, conçu pour permettre une perte de poids durable. Ses tubes de calibrage ReShape sont des dispositifs multifonctionnels comparés aux bougies réutilisables et aux sondes gastriques jetables. Son Lap-Band 2.0, comme le système Lap-Band original, est conçu pour offrir un traitement à long terme peu invasif de l'obésité sévère.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés