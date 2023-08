ReShape Lifesciences Inc. est une société spécialisée dans les solutions d'amaigrissement. La société offre un portefeuille intégré de produits et de services qui gèrent et traitent l'obésité et les maladies métaboliques tout au long du continuum de soins. Son portefeuille comprend le système Lap-Band, qui permet de traiter l'obésité de manière peu invasive et à long terme. Il s'agit d'une alternative chirurgicale plus sûre que les procédures d'agrafage plus invasives, telles que le pontage gastrique ou la sleeve gastrectomie. Son programme de coaching médical virtuel ReShapeCare est un programme de gestion du poids qui favorise des changements de mode de vie sains pour tous les patients dont la perte de poids est prise en charge médicalement. Sa boutique en ligne ReShapeMarketplace propose des produits haut de gamme destinés aux patients bariatriques. Ses options de suppléments ReShapeOptimize, achetés sur le marché ReShape, comprennent des multivitamines, des probiotiques, du calcium, de la vitamine D, des protéines et d'autres offres thérapeutiques visant à optimiser la santé.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés