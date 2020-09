Residences Dar Saada S A : Communication financière du 1er semestre 2020 0 30/09/2020 | 12:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Communication financière semestrielle Comptes consolidés et sociaux au 30 juin 2020 Le Conseil d'administration s'est réuni en date du 29 septembre 2020 sous la présidence de Monsieur Hicham BERRADA SOUNNI pour examiner l'activité et arrêter les comptes consolidés et sociaux au 30 juin 2020. Des réalisations semestrielles significativement impactées par les effets de la crise sanitaire et du confinement décrété. Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, ayant mené au confinement généralisé instauré par les autorités marocaines pendant une période de trois mois, l'activité du Groupe Résidences Dar Saada a été lourdement impactée par les conséquences directes et indirectes liées au ralentissement du niveau de l'activité économique du pays. Tout en maintenant une structure financière saine, le Groupe a enregistré une baisse significative de ses indicateurs de performance au titre du premier semestre. COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2020 PRÉVENTES CHIFFRE D'AFFAIRES CHIFFRE D'AFFAIRES RÉSULTAT NET SÉCURISÉ CONSOLIDÉ 870 Unités 1,2 Mrd DH 473 M DH -36M DH PRÉVENTES LARGEMENT IMPACTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE Le confinement général appliqué dans le pays et le manque de visibilité par rapport à la fin de la crise sanitaire ont eu un impact négatif sur la décision d'acquisition de logements par les ménages. Comme conséquence directe, le niveau de préventes du Groupe Résidences Dar Saada a significativement baissé durant le deuxième trimestre impactant ainsi les réalisations du premier semestre de l'année. En effet, les préventes à fin juin s'établissent à 870 unités, contre 2 502 unités durant le premier semestre 2019, soit une régression de 65%. Toutefois, nous avons constaté une reprise des préventes après la fin du confinement pour atteindre un rythme habituel après la fête du sacrifice. Ce constat nous rassure par rapport à la reprise du secteur et par rapport à la confiance dont nous bénéficions auprès de nos clients surtout que les désistements durant cette période sont quasi-inexistants. Par conséquent, le niveau du chiffre d'affaires sécurisé demeure maintenu à 1,2 milliards DH à fin juin, contre 1,3 milliards DH à fin 2019. NIVEAU D'ACTIVITÉ EN BAISSE À CAUSE DU RETARD DES ACHÈVEMENTS ET DE LA BAISSE DES VENTES PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT. La crise sanitaire et le confinement décrété ont causé l'arrêt quasi-total de la production sur nos chantiers. En effet, les achèvements de tranches programmés pour le premier semestre ont été reportés, causant ainsi le report des livraisons d'unités réservées et un manque à gagner en termes du chiffre d'affaires et d'encaissement. Ce confinement généralisé s'est traduit aussi par un arrêt quasi-total de l'activité de divers partenaires (notaires, administrations…) poussant un nombre important de nos clients à reporter la concrétisation d'acquisition des unités déjà réservées. Par conséquent, le chiffre d'affaires du Groupe est passé de 616 M DH durant le premier semestre 2019 à 473 M DH au premier semestre 2020, soit une baisse de 23%. Cette performance est réalisée suite à la livraison de 900 unités pendant le premier semestre 2020 contre 1 320 unités durant la même période de 2019. Malgré des revenus en baisse, le Groupe s'est engagé à honorer ses engagements en termes de préservation d'emplois, et de paiement de fournisseurs et de bailleurs de fonds. Toutefois, le niveau d'activité réalisé durant le premier semestre n'a pas permis de couvrir les charges engagées, générant ainsi une perte d'exploitation de 3 M DH et une perte nette de 36 M DH. CRÉANCES CLIENTS TAUX D'ENDETTEMENT* 6,9Mois du chiffre d'affaires 40% * dette nette / (fonds propres + dette nette) PRÉVENTES 2 502 870 Juin 2019 Juin 2020 COMPARAISON DE LA PRODUCTION (EN M DH) 307 194 Juin 2019 Juin 2020 CHIFFRE D'AFFAIRES (EN M DH) 616 473 Juin 2019 Juin 2020 UNE BONNE ASSISE FINANCIÈRE GRÂCE AU MAINTIEN DES ÉQUILIBRES BILANCIELS ET UNE BONNE MAÎTRISE DU BRF ET DE L'ENDETTEMENT Malgré un niveau d'activité en baisse à cause de la crise sanitaire, le Groupe Résidences Dar Saada affiche toujours une bonne santé financière grâce à la maîtrise de ses équilibres bilanciels. L'objectif est de maintenir une génération de trésorerie optimale dans ce contexte difficile, et ce à travers le contrôle de l'endettement, la stabilisation de l'investissement et la poursuite de la politique de recouvrement rapide des créances. Foncier : Le Groupe dispose d'une réserve foncière de qualité d'environ 1 114 ha dont 43% est située sur l'axe Casa-Rabat. La réserve actuelle permet d'assurer le développement de projets immobiliers sur le court et moyen termes. Endettement : A fin juin 2020, l'endettement global net a enregistré une légère baisse d'environ 1,6% par rapport à fin 2019, passant ainsi de 2,99 à 2,95 milliards DH. Le taux d'endettement reste maîtrisé et se situe à 40% en tenant compte des opérations de titrisation et d'emprunt obligataire, des contrats leasing et de l'application de l'IFRS 16 sur les contrats de location simple. Créances clients: malgré le confinement généralisé ayant impacté notre politique de recouvrement, le poste créances clients reste maitrisé et s'établit à environ 836 M DH à fin juin 2020, soit 6,9 mois du chiffre d'affaires glissant. Produits finis: Grâce à la politique d'orientation des ventes sur le stock de produits finis entamée depuis 2018, le niveau de ce dernier a significativement baissé, passant ainsi de 6 932 unités à fin 2018 à 4 626 unités à fin 2019, puis à 3 726 unités à fin juin 2020. ADAPTATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT POUR FAIRE FACE À LA CRISE ACTUELLE La crise sanitaire actuelle et le confinement généralisé appliqué ont eu un impact significatif sur les réalisations du Groupe au titre du premier semestre. En effet, l'arrêt quasi-total de la production sur nos chantiers causant un glissement dans le calendrier des achèvements, le gel de l'activité de nos partenaires ainsi que la baisse des afflux des clients à nos agences pendant la période de confinement, ont été les causes directes de cette contreperformance. Tout en restant confiant par rapport aux perspectives d'avenir, le Groupe attire l'attention de ses actionnaires que la situation sanitaire actuelle aura un impact significatif sur ses performances au titre de l'exercice 2020, sans pour autant générer une incertitude significative liée à la continuité d'exploitation. Pour faire face à cette situation, nous avons adapté notre plan de développement en optant pour de nouvelles priorités: Suspension d'acquisition nouvelle de foncier pour une bonne maîtrise du BFR; Poursuite de la politique d'orientation des ventes sur le stock de produits finis; Focalisation sur l'achèvement des projets en cours de construction, tous standing confondus, et développement des projets disposant d'un taux de commercialisation important. Ces mesures ont pour objectif de limiter les effets négatifs de la crise actuelle sur les performances et la santé financière du Groupe, et de permettre de conserver un niveau optimal de génération de trésorerie pour assurer son développement futur. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site : https://www.espacessaada.com/institutionnel.php/fr/publications-financieres Pour tout complément d'information, prière de contacter la direction relations institutionnelles sur l'adresse mail : investor.relations@rds.ma Communication financière semestrielle Comptes consolidés et sociaux au 30 juin 2020 RÉPARTITION DE LA RÉSERVE FONCIÈRE PAR RÉGION Région Nord Région Casablanca-Rabat 21% 43% Région Sud 32%Afrique subsaharienne 4% ENDETTEMENT NET 2 292 2 946 74 67 188 188 600 600 2 131 2 092 Juin 2019 Juin 2020 Dettes de location-financement & IFRS 16 Emprunt obligataire Titrisation Dettes bancaires nettes STOCK DE PRODUITS FINIS 4 626 3 726 Juin 2019 Juin 2020 Communication financière semestrielle Comptes consolidés et sociaux au 30 juin 2020 COMPTES SOCIAUX En dirhams Exercice au 30 JUIN 2020 Exercice Précédent ACTIF SOCIAL au 31 décembre 2019 Brut Amortissements Net Net et Provisions IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) 27.090.252,87 20.310.215,04 6.780.037,83 9.489.063,12 . Frais préliminaire . Charges à répartir 27.090.252,87 20.310.215,04 6.780.037,83 9.489.063,12 . Prime de remboursement des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 12.050.425,71 4.941.423,97 7.109.001,74 7.474.884,83 A . Immobilisation en recherche et dévelop. C . Brevets, marques droits et valeurs sim. 7.570.425,71 4.941.423,97 2.629.001,74 2.772.884,83 T . Fonds commercial 4.480.000,00 4.480.000,00 4.702.000,00 I . Autres immobilisations incorporelles F IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 34.311.742,19 25.826.721,57 8.485.020,62 9.744.713,38 . Terrain I . Constructions 19.007.666,65 13.648.845,25 5.358.821,40 6.210.116,58 M . Installations techniques, mat. et out. 1.727.855,97 992.421,64 735.434,33 785.519,53 M . Matériel de transport 238.380,06 193.161,62 45.218,44 52.881,57 O B . Mob., mat. de bureau et aménagts divers 13.337.839,51 10.992.293,06 2.345.546,45 2.696.195,70 I . Autres immobilisations corporelles L . Immobilisations corporelles en cours I IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 292.853.132,60 292.853.132,60 282.914.632,60 S . Prêts immobilisées E . Autres créances financières 20.448.210,56 20.448.210,56 20.519.710,56 . Titres de participations 272.404.922,04 272.404.922,04 262.394.922,04 . Autres titres immobilisés ECART DE CONVERSION - ACTIF (E) . Diminution des créances immobilisés . Augmentation des dettes de financement TOTAL I (A + B + C + D + E) 366.305.553,37 51.078.360,58 315.227.192,79 309.623.293,93 STOCKS (F) 2.962.526.017,43 2.962.526.017,43 3.275.395.649,95 . Marchandises A . Matières et fournitures consommables 578.987.038,67 578.987.038,67 657.724.951,18 . Produits en cours 1.355.164.630,52 1.355.164.630,52 1.148.623.825,23 C . Produits inter. et produits résid. T I . Produits finis 1.028.374.348,24 1.028.374.348,24 1.469.046.873,54 F CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 4.522.865.480,16 4.522.865.480,16 4.116.220.929,92 C . Fournis, débiteurs, avances et accomptes 95.743.034,33 95.743.034,33 65.768.321,68 . Clients et comptes rattachés 806.333.657,58 806.333.657,58 860.980.430,80 I R . Personnel 104.177,07 104.177,07 21.988,93 C . Etat 429.154.246,76 429.154.246,76 430.981.565,65 U . Comptes d'associés L . Autres débiteurs 2.953.277.137,58 2.953.277.137,58 2.532.695.273,00 A . Compte de régularisation - actif 238.253.226,84 238.253.226,84 225.773.349,86 N T TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) ECART DE CONVERSION - ACTIF (I) 6.914,56 6.914,56 513,92 . (éléments circulants) TOTAL II (F+G+H+I) 7.485.398.412,15 7.485.398.412,15 7.391.617.093,79 T TRESORERIE - ACTIF R . Chèques et valeurs à encaisser 282.713.515,18 282.713.515,18 245.014.825,10 E . Banques T.G. et C.P. 14.939.157,09 14.939.157,09 13.003.824,75 S . Caisse, Régies d'avances et accréditifs 66.257,04 66.257,04 62.749,63 O R TOTAL III 297.718.929,31 297.718.929,31 258.081.399,48 TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 8.149.422.894,83 51.078.360,58 8.098.344.534,25 7.959.321.787,20 En dirhams COMPTE OPERATIONS Totaux de Exercice DE PRODUITS ET CHARGES Propres à Concernant les L'exercice Précédent L'exercice 1 exercices précédents 2 3 = 1 + 2 4 I PRODUITS D'EXPLOITATION . Vente de marchandises (en l'état) . Ventes de biens & serv. produits 471.586.690,75 471.586.690,75 612.922.853,83 . Chiffres d'affaires 471.586.690,75 471.586.690,75 612.922.853,83 . Variation de stocks de produits (+-) (1) -358.499.713,62 -358.499.713,62 -281.060.115,97 Immo. produites par l'entrep. pour elle-même

elle-même Subventions d'exploitation

Autres produits d'exploitation II . Reprises d'exploitation: Transferts de charges 20.000,00 TOTAL I 113.086.977,13 113.086.977,13 331.882.737,86 CHARGES D'EXPLOITATION . Achats revendus (2) de marchandises . Achats conso. (2) de matières & fournitures 72.325.158,74 72.325.158,74 113.445.259,53 . Autres charges externes 18.798.665,01 49.834,97 18.848.499,98 32.688.608,87 . Impôts et taxes 2.528.940,41 144.960,83 2.673.901,24 5.344.533,83 . Charges de personnel 33.866.564,36 33.866.564,36 35.778.926,18 . Autres charges d'exploitation III . Dotations d'exploitation 4.351.785,53 4.351.785,53 4.578.518,90 TOTAL II 131.871.114,05 194.795,80 132.065.909,85 191.835.847,31 IV RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -18.784.136,92 -194.795,80 -18.978.932,72 140.046.890,55 PRODUITS FINANCIERS . Produits des tit. de particip. et aut. tit. immo. 179.995.000,00 179.995.000,00 56.700.000,00 . Gains de change 1.141,27 1.141,27 . Intérêts & autres produits financiers 9.904.479,55 9.904.479,55 10.660.364,21 V . Reprises financières: transferts de charges 45.428.081,10 45.428.081,10 47.163.179,99 TOTAL IV 235.328.701,92 235.328.701,92 114.523.544,20 CHARGES FINANCIERES . Charges d'intérêts 72.137.339,39 72.137.339,39 69.441.892,20 . Pertes de changes . Autres charges financières 7.085,35 VI . Dotations financières 6.914,56 6.914,56 TOTAL V 72.144.253,95 72.144.253,95 69.448.977,55 VII RESULTAT FINANCIER (IV-V) 163.184.447,97 163.184.447,97 45.074.566,65 VIII RESULTAT COURANT (III+ VI) 144.400.311,05 -194.795,80 144.205.515,25 185.121.457,20 PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisations

Subventions d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement . Autres produits non courants 374,89 2,92 377,81 2.599.393,66 IX . Reprises non courantes: transferts de charges TOTAL VIII 374,89 2,92 377,81 2.599.393,66 CHARGES NON COURANTES . Valeurs nettes d'amort. des immo. cédées . Subventions accordées . Autres charges non courantes 3.986.725,78 22.972,00 4.009.697,78 5.893.814,05 X . Dotat. non cour. aux amort.& aux provisions TOTAL IX 3.986.725,78 22.972,00 4.009.697,78 5.893.814,05 XI RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) -3.986.350,89 -22.969,08 -4.009.319,97 -3.294.420,39 XII RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 140.413.960,16 -217.764,88 140.196.195,28 181.827.036,81 XIII IMPOTS SUR LES RESULTATS 3.144.689,00 3.144.689,00 30.728.662,00 XIV RESULTAT NET (XI-XII) 137.269.271,16 -217.764,88 137.051.506,28 151.098.374,81 XV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VII) 348.416.053,94 2,92 348.416.056,86 449.005.675,72 XVI TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) 211.146.782,78 217.767,80 211.364.550,58 297.907.300,91 RESULTAT NET (PRODUITS - CHARGES) 137.269.271,16 -217.764,88 137.051.506,28 151.098.374,81 Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks En dirhams PASSIF SOCIAL Exercice au 30 JUIN 2020 Exercice Précédent 31 Décembre 2019 S R CAPITAUX PROPRES U . Capital social ou personnel souscri et appelé 1.310.442.500,00 1.310.442.500,00 E S. Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé (1) L E A . Capital appelé, É V . Capital versé S 1.139.413.865,28 1.139.413.865,28 . Prime d'émission, de fusion, d'apport I L . Ecart de réevaluation I. Réserve légale 131.044.250,00 130.258.304,39 B . Autres réserves 404.614.776,30 404.614.776,30 O . Report à nouveau 1.494.827.833,47 1.244.264.388,32 M . Résultats nets en instance d'affectation (2) M . Résultats net de l'exercice 137.051.506,28 251.349.390,76 I 4.617.394.731,33 4.480.343.225,05 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) Subventions d'inverstissement Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (AJOUT) DETTES DE FINANCEMENT (C) 1.853.061.183,76 1.856.117.774,27 . Emprunts obligataires 187.500.000,00 187.500.000,00 . Autres dettes de financement 1.665.561.183,76 1.668.617.774,27 DETTES DE FINANCEMENT (AJOUT) PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) . Provisions pour risques . Provisions pour charges ECARTS DE CONVERTION - PASSIF (E) . Augmentation des créances immobilisées . Diminution des dettes de financement TOTAL I ( A + B + C + D + E ) 6.470.455.915,09 6.336 460 999,32 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 1.218.627.320,63 1.101.608.804,84 . Fournisseurs et comptes rattachés 540.997.417,42 557.665.772,19 P . Clients créditeurs, avances et acomptes 125.634.566,35 110.352.696,04 A . Personnel 9.735.104,28 6.955.971,98 S . Organismes sociaux 7.125.684,83 2.525.962,54 S I . Etat 349.899.101,26 272.281.687,03 F . Comptes d'associés 10.668.391,41 10.668.391,41 C . Autres créanciers 110.830.459,52 88.675.194,48 I . Comptes de régularisation - passif 63.736.595,56 52.483.129,17 R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 509.914,56 413.000,00 C U ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEM. CIRCUL.) (H) L TOTAL II ( F + G + H ) 1.219.137.235,19 1.102.021.804,84 A TRESORERIE - PASSIF N . Crédits d'escomptes T . Crédits de trésorerie 365.000.000,00 355.000.000,00 . Banques (soldes créditeurs) 43.751.383,97 165.838.983,04 TOTAL III 408.751.383,97 520.838.983,04 TOTAL GÉNÉRAL I + II + III 8.098.344.534,25 7.959.321.787,20 ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE SOCIALE Aux Actionnaires de la société RESIDENCES DAR SAADA SA ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE RESIDENCES DAR SAADA S.A. (COMPTES SOCIAUX) PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2020 En application des dispositions du Dahir portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la société anonyme RESIDENCES DAR SAADA S.A comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs la période du 1 er janvier au 30 juin 2020. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 4.617.395 KMAD , dont un bénéfice net de 137.052 KMAD , relève de la responsabilité des organes de gestion de l'émetteur. Cette situation intermédiaire a été arrêtée par le Conseil d'Administration en date du 29 septembre 2020 dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la Société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société arrêtés au 30 juin 2020, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Casablanca, le 30 septembre 2020 Les Commissaires aux comptes KPMG DAR AL KHIBRA Mostafa Fraiha Samir Agoumi Associé Associé Communication financière semestrielle Comptes consolidés et sociaux au 30 juin 2020 COMPTES CONSOLIDÉS EN IFRS I - ETAT DE SITUATION FINANCIÈRE En milliers de dirhams Actif 30/06/20 31/12/19 ECART D'ACQUISITION IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7.152 7.518 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 87.763 95.586 IMMEUBLES DE PLACEMENT Prêts Long terme Titres mis en équivalence Titres disponibles à la vente 50 50 Autres immobilisations financières 4.133 4.164 TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4.183 4.214 Actifs d'impôts différés 30.640 31.928 TOTAL ACTIF NON COURANT 129.737 139.246 Stocks et encours nets 4.285.718 4.556.833 Créances Clients nets 835.528 895.447 Autres tiers 3.281.441 2.926.620 Créances sur cessions d'actifs à court terme Prêts à court terme Trésorerie et équivalence de trésorerie 321.464 421.082 TOTAL ACTIF COURANT 8.724.151 8.799.983 Actifs non courant disponible à la vente TOTAL ACTIF 8.853.888 8.939.229 II- ETAT DU RESULTAT GLOBAL En milliers de dirhams Comptes 30/06/20 30/06/19 Chiffres d'affaires 472.647 616.443 Autres produits de l'activité (Variation de stock) (324.394) (260.842) PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 148.253 355.602 Achats consommés et charges externes (111.535) (168.126) Charges de personnel (35.265) (37.125) Impôts et taxes (2.700) (5.610) Autres produits et charges d'exploitation 3.201 4.709 Dotations nettes aux amort,et aux provisions (5.282) (5.522) CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES (151.582) (211.674) RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (3.329) 143.928 Cessions d'actifs Charges de restructurations Cessions de filiales et participations Ecarts d'acquisition négatifs Autres produits&charges d'exploitation non courants (4.009) (4.032) RESULTAT D'EXPLOITATION (7.338) 139.895 Résultat financier (23.683) (26.478) Quote-part dans le résultat net des stes mises en équivalence RESULTAT AVANT IMPOT DES ENTREPRISES INTERGREES (31.021) 113.417 Impôts sur les sociétés (3.175) (30.835) Impôt différé (1.915) 1.130 RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES (36.110) 83.712 Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES (36.110) 83.712 Résultat net des activités abandonnées RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (36.110) 83.712 Intérêts minoritaires (9) (8) RESULTAT NET PART DU GROUPE (36.102) 83.720 RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (36.110) 83.712 Autres éléments du résultat global Ecart de conversion Réevaluation des instruments dérivés de couverture Réevaluation des actifs financiers disponibles à la vente Réevaluation des immobilisations Ecart actuariels sur les régimes à prestations définies Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt Effet d'impôt Total des autres éléments du résultat global (après impôt) RESULTAT GLOBAL (36.110) 83.712 dont part du groupe (36.102) 83.720 dont part des intérêts minoritaires (9) (8) En milliers de dirhams PASSIF 30/06/20 31/12/19 Capital 1.310.443 1.310.443 Primes d'émission et de fusion 1.107.212 1.107.212 Réserves 1.971.482 1.666.941 Réserves liées à la variation de juste valeur des instruments financiers Réserves liées aux avantages au personnel Résultat de l'exercice (36.102) 304.208 Ecarts de conversion CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 4.353.035 4.388.803 Réserves minoritaires 114 132 Résultat minoritaire (9) (13) Capitaux propres part des minoritaires 105 118 CAPITAUX PROPRES 4.353.140 4.388.921 Titres Subordonnés à Durée Indéterminée long terme Obligations convertibles en actions Autres dettes à long terme 2.194.267 2.033.148 Endettement lié à des locations long terme 55.182 63.477 Passifs d'impôts différés 9.446 8.729 Provisions pour risques et charges à caractère non courant 5 8 TOTAL PASSIF NON COURANT 2.258.901 2.105.362 Fournisseurs 566.658 590.923 Autres tiers et impôt société 656.724 536.692 Provisions pour risques et charges à caractère courant 531 440 Dettes financières à court terme (y.c location) 483.593 678.435 Banques 534.342 638.455 TOTAL PASSIF COURANT 2.241.847 2.444.945 Passifs relatifs aux actifs non courants disponibles à la vente TOTAL PASSIF 8.853.888 8.939.229 III- ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES En milliers de dirhams Ecart de Réserves Résultat Capitaux Capitaux Capital Réserves Résultat propres propres part conversion minoritaires minoritaires consolidés du groupe Comptes consolidés au 01/01/2019 1.310.443 2.519.903 0 327.441 149 (17) 4.157.918 4.157.786 Variation nette de la juste valeur des 0 0 instruments financiers Total des produits (charges) comptabilisés directement en capitaux propres 0 0 (écart de conversion des filiales étrangères) Affectation du résultat 2018 327.441 (327.441) (17) 17 0 0 Distribution par la société consolidante (78.627) (78.627) (78.627) Résultat consolidé 2019 304.208 (13) 304.194 304.208 Variation de périmètre (sortie SAADA GABON) 1.126 0 1.126 1.126 Variation de périmètre (intercos ELBORJ) 4.284 4.284 4.284 Augmentation de capital 0 0 0 Ecart de conversion 0 0 Comptes consolidés au 31/12/2019 1.310.443 2.774.153 0 304.208 132 (13) 4.388.921 4.388.803 Comptes consolidés au 01/01/2020 2.774.153 0 304.208 132 (13) 4.388.921 4.388.803 1.310.443 Variation nette de la juste valeur des 0 0 instruments financiers Total des produits (charges) comptabilisés directement en capitaux propres 0 0 (écart de conversion des filiales étrangères) Affectation du résultat 2019 304.208 (304.208) (13) 13 0 0 Distribution par la société consolidante 0 0 0 Résultat consolidé 2020 (36.102) (9) (36.110) (36.102) Variation de périmètre (0) 0 (0) (0) Distributiondedividendesfilialespartdeminoritaires 0 (5) (5) 0 Ecart de conversion (173) (173) (173) Autres variations 507 507 507 Comptes consolidés au 30/06/2020 1.310.443 3.078.694 0 (36.102) 113 (9) 4.353.140 4.353.035 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Residences Dar Saada SA published this content on 30 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 September 2020 10:39:05 UTC 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur RÉSIDENCES DAR SAADA S.A 31/08 RESIDENCES DAR SAADA S A : Communication financière du 2ème trimestre 2020 PU 31/08 RÉSIDENCES DAR SAADA S.A : Chiffre d'affaires 2è trimestre CO 22/07 RESIDENCES DAR SAADA : Résolutions votées et arrêtées lors de l'Assemblée Généra.. PU 15/07 RÉSIDENCES DAR SAADA : Mouvements des dirigeants et mandataires sociaux CO 29/05 RÉSIDENCES DAR SAADA : Chiffre d'affaires 1er trimestre CO 28/05 RÉSIDENCES DAR SAADA : Assemblée générale mixte CO 30/04 RÉSIDENCES DAR SAADA : Résultats annuels CO 31/03 RÉSIDENCES DAR SAADA : Résultats annuels CO 30/03 RÉSIDENCES DAR SAADA : Résultats annuels CO 28/02 RÉSIDENCES DAR SAADA : Chiffre d'affaires 4è trimestre CO