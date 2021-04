Residences Dar Saada S A : Communication financière annuelle 2021 30/04/2021 | 15:34 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNICATION FINANCIERE ANNUELLE 2020 Communication financière annuelle au 31 Décembre 2020 Le Conseil d'administration s'est réuni en date du 30 mars 2021 sous la présidence de Monsieur Hicham BERRADA SOUNNI pour examiner l'activité et arrêter les comptes consolidés et sociaux au 31 décembre 2020. Une structure financière saine et des perspectives prometteuses malgré une performance opérationnelle négativement impactée par la crise sanitaire L'activité du Groupe Résidences Dar Saada, comme celle du secteur immobilier de manière générale, a été négativement impactée par la crise sanitaire et les effets du confinement appliqué courant le deuxième trimestre de l'exercice 2020. Le retard de production et d'achèvement de projets a provoqué un glissement des livraisons d'unités dans le temps, et par conséquent la réalisation prévue du chiffre d'affaires annuel. Toutefois, la reprise du secteur après la période de confinement s'est fait sentir particulièrement au niveau des préventes puisque 70% des unités pré-commercialisées de l'exercice l'ont été pendant la deuxième moitié de l'année. Les équilibres bilanciels demeurent maitrisés, avec notamment l'amélioration du gearing et du stock de produits finis. COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2020 Préventes Chiffre d'affaires sécurisé Chiffre d'affaires consolidé Résultat net Taux d'endettement net* 3 001 unités 1,2 milliards 618 millions -135 millions 40,1% de dirhams de dirhams de dirhams *dette nette / (fonds propres + dette nette) Chiffre d'affaires en baisse à 618 millions DH sous l'effet de la crise sanitaire; Ratio d'endettement amélioré à un niveau optimal de 40,1%; Stock de produits finis en baisse de 25%. Des performances commerciales portées par la reprise du secteur durant le deuxième semestre et une politique commerciale ciblée. Grâce à sa politique commerciale axée sur le déstockage de produits finis, Résidences Dar Saada a réussi à tirer profit de la reprise générale du secteur immobilier durant le 2ème semestre de l'année. En effet, après un premier semestre marqué par la panique des ménages et le confinement général décrété dans le pays, nous avons constaté un effet de rattrapage dans tous les segments du secteur immobilier durant la deuxième moitié de l'année. Ainsi, nos performances commerciales au titre du deuxième semestre ont même dépassé celles de la même période de 2019, soit un niveau de préventes de 2 131 unités contre 1 842 unités (une augmentation de 16%). La performance commerciale du deuxième semestre a permis de limiter les conséquences négatives de l'arrêt quasi-total de l'activité immobilière durant le deuxième trimestre, puisque 71% des préventes de l'année ont été réalisées durant la deuxième moitié de l'année. Le nombre total des unités pré-commercialisées durant l'exercice 2020 s'établit à 3 001 unités contre 4 344 unités en 2019. Cette performance nous rassure par rapport aux perspectives de la reprise du secteur après la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires sécurisé s'élève à 1,2 milliards DH à fin 2020. Niveaux d'activité et de rentabilité négativement impactés par la crise sanitaire et l'arrêt quasi-total de la production dans le secteur La crise sanitaire a provoqué un arrêt quasi-total de la production sur tous nos chantiers. Contrairement à la prévente, l'activité de production a connu une reprise timide après la fin du confinement. Cela a provoqué un glissement important des livraisons d'unités dans le temps. Le chiffre d'affaires ainsi réalisé durant l'exercice provient en totalité du stock d'unités finies avant 2020. Le chiffre d'affaires est donc passé de 1 381 M DH en 2019 à 618 M DH en 2020, soit une baisse de 55%. Ce niveau d'activité est réalisé suite à la livraison de 1 187 unités en 2020 contre 4 096 unités en 2019. En raison des conséquences négatives de la crise sanitaire, le niveau d'activité réalisé n'a pas permis de générer une marge opérationnelle suffisante pour couvrir les différentes charges engagées par le Groupe. L'exercice s'est clôturé par la réalisation d'un résultat net négatif de 135 M DH contre un bénéfice net de 304 M DH en 2019. Préventes (en unités) 1699 803 1144 1121 698 1010 540 330 T1 T2 T3 T4 2019 2020 Livraisons (en unités) 4096 1187 20192020 Chiffre d'affaires (en M DH) 1381 618 4344 3001 Cumul de l'exercice 20192020 Communication financière annuelle au 31 Décembre 2020 Malgré les conséquences de la crise sanitaire, le Groupe affiche une bonne assise financière grâce au maintien des équilibres bilanciels et une bonne maîtrise du BFR et de l'endettement Malgré les conséquences négatives de la crise sanitaire sur ses performances opérationnelles, le Groupe Résidences Dar Saada continue de veiller à la maîtrise de ses équilibres bilanciels à travers la maîtrise de l'endettement, la stabilisation de l'investissement et l'amélioration de son niveau de stock de produits finis. Foncier : Le Groupe dispose d'une réserve foncière de qualité d'environ 1 077 ha dont 45% est située sur l'axe Casa-Rabat. Durant l'exercice, le Groupe a récupéré dans son bilan les lots de terrains sis à Casablanca et Fès après le remboursement de la première échéance au fonds de titrisation « FT Olympe ». Le Groupe n'a procédé à aucune acquisition de foncier durant l'exercice. Endettement : L'endettement global à fin décembre 2020 reste stable et maîtrisé malgré un quasi-arrêt des revenus pendant six mois, le maintien des charges fixes et le règlement de nos fournisseurs. Toujours dans le cadre de la poursuite de notre politique de maitrise de l'endettement, le Groupe a procédé à un remboursement de plus de 430 M DH de dettes bancaires hors intérêts au titre de l'exercice 2020. Ainsi, l'endettement global net s'établit à 2,85 milliards DH contre 2,99 milliards DH à fin 2019, soit une baisse de 5%. Le gearing net s'améliore ainsi en passant de 40,5% à 40,1%. Par ailleurs, le Groupe a réalisé avec succès le reprofilage de son emprunt obligataire et a procédé au règlement de la première tombée de la titrisation par une émission d'un nouvel emprunt obligataire de 133 M DH , ce qui témoigne de la confiance dont il bénéficie auprès des investisseurs. Créances clients : Le Groupe poursuit toujours sa politique de maîtrise des créances clients malgré la crise sanitaire. Celles-ci sont passées de 895 M DH en 2019 à 624 M DH en 2020, soit une baisse de 30%. Toutefois, la crise sanitaire et le confinement appliqué ont provoqué le rallongement des délais des procédures administratives et bancaires relatives à la livraison des biens, provoquant ainsi le rallongement des délais clients. Le délai moyen de règlement clients est donc passé de 6,5 mois en 2019 à 10,4 mois en 2020. Répartition de la réserve foncière par région Région Nord 17% Région Casablanca-Rabat 45% Région Sud 34% Afrique subsaharienne 4% Gearing 40,5%40,1% 20192020 Produits finis : Grâce au déstockage massif des produits finis lié à notre politique commerciale ciblée et appliquée depuis 2018, le niveau de stock a significativement baissé pour passer de 6 932 unités en 2018, à 4 626 unités en 2019, puis à 3 467 en 2020. Adaptation du plan de développement pour faire face à la crise actuelle En dépit de la reprise progressive de l'activité immobilière, le décalage d'achèvement de travaux a engendré un glissement par rapport au planning des livraisons. Ainsi, nous nous sommes orientés vers le déstockage de produits finis pour une génération plus rapide de cash. Toutefois, le niveau d'activité réalisé n'a pas permis de couvrir les charges supportées par le Groupe, générant ainsi un résultat net négatif. Cependant, nous sommes très confiants par rapport à la reprise du secteur et à l'effet de rattrapage durant l'exercice 2021. En effet, le retard enregistré des achèvements a provoqué un glissement dans le temps des livraisons prévues, récupérable à partir de cette année. Dans ce contexte, nous avons adapté notre plan de développement en optant pour de nouvelles priorités: Poursuite de la politique d'orientation des ventes sur le stock de produits finis Focalisation sur l'achèvement des projets en cours de construction, tous standing confondus, et développement des projets disposant d'un taux de commercialisation important Par rapport à la deuxième priorité, 4 249 unités sont en cours de production à fin 2020 et 3 636 unités supplémentaires seront mises en chantier en 2021. L'ensemble de ces biens seront réalisés et livrés à partir de l'exercice en cours. Créances clients (en M DH) 895 624 -30% 20192020 Stock de produits finis (en unités) 6932 46263467 -33%-25% 2018 2019 2020 le rapport annuel complet est disponible sur le site institutionnel du Groupe Résidences Dar Saada : https://espacessaada.com/institutionnel.php/fr/actionnaires-et-investisseurs Pour tout complément d'informations, prière de contacter la Direction Relations Institutionnelles sur l'adresse mail : investor.relations@rds.ma Communication financière annuelle au 31 Décembre 2020 I - ETAT DE SITUATION FINANCIÈRE En milliers de dirhams Actif 31/12/20 31/12/19 ECART D'ACQUISITION - - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 6.636 7.518 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 86.166 95.586 IMMEUBLES DE PLACEMENT - - Prêts Long terme - - Titres mis en équivalence - - Titres disponibles à la vente 50 50 Autres immobilisations financières 3.674 4.164 TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3.724 4.214 Actifs d'impôts différés 32.950 31.928 TOTAL ACTIF NON COURANT 129.477 139.246 Stocks et encours nets 4.282.193 4.556.833 Créances Clients nets 624.366 895.447 Autres tiers 3.103.732 2.926.620 Créances sur cessions d'actifs à court terme - Prêts à court terme - Trésorerie et équivalence de trésorerie 439.996 421.082 TOTAL ACTIF COURANT 8.450.286 8.799.983 Actifs non courant disponible à la vente - TOTAL ACTIF 8.579.763 8.939.229 En milliers de dirhams PASSIF 31/12/20 31/12/19 Capital 1.310.443 1.310.443 Primes d'émission et de fusion 1.107.212 1.107.212 Réserves 1.970.938 1.666.941 Réservesliéesàlavariationdejustevaleurdesinstrumentsfinanciers - Réserves liées aux avantages au personnel - Résultat de l'exercice (135.232) 304.208 Ecarts de conversion - CAPITAUX PROPRES PART GROUPE 4.253.361 4.388.803 Réserves minoritaires 114 132 Résultat minoritaire (19) (13) Capitaux propres part des minoritaires 95 118 CAPITAUX PROPRES 4.253.456 4.388.921 Titres Subordonnés à Durée Indéterminée long terme Obligations convertibles en actions Autres dettes à long terme 2.122.229 2.033.148 Endettement lié à des locations long terme 55.429 63.477 Passifs d'impôts différés 8.970 8.729 Provisions pour risques et charges à caractère non courant 10 8 TOTAL PASSIF NON COURANT 2.186.639 2.105.362 Fournisseurs 441.617 590.923 Autres tiers et impôt société 586.332 536.692 Provisions pour risques et charges à caractère courant 2.797 440 Dettes financières à court terme (y.c location) 553.643 678.435 Banques 555.279 638.455 TOTAL PASSIF COURANT 2.139.668 2.444.945 Passifs relatifs aux actifs non courants disponibles à la vente - TOTAL PASSIF 8.579.763 8.939.229 II- ETAT DU RESULTAT GLOBAL En milliers de dirhams Comptes 31/12/20 31/12/19 Chiffres d'affaires 1.380.741 618.169 Autres produits de l'activité (386.198) (499.858) PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 231.971 880.882 Achats consommés et charges externes (206.002) (480.269) Charges de personnel (73.527) (71.524) Impôts et taxes (9.374) (18.284) Autres produits et charges d'exploitation 5.003 9.418 Dotations nettes aux amort,et aux provisions (12.436) (11.310) CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES (296.337) (571.969) RESULTAT D'EXPLOITATION COURANT (64.366) 308.913 Cessions d'actifs (416) 99.095 Charges de restructurations Cessions de filiales et participations Ecarts d'acquisition négatifs Autres produits&charges d'exploitation non courants (11.332) (14.131) RESULTAT D'EXPLOITATION (76.113) 393.876 Résultat financier (56.121) (48.230) Quote-part dans le résultat net des stes mises en équivalence - - RESULTAT AVANT IMPOT DES ENTREPRISES INTERGREES (132.235) 345.646 Impôts sur les sociétés (3.790) (40.522) Impôt différé 774 (930) RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES (135.251) 304.194 Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence - - RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES (135.251) 304.194 Résultat net des activités abandonnées - RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (135.251) 304.194 Intérêts minoritaires (19) (13) RESULTAT NET PART DU GROUPE (135.232) 304.208 RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (135.251) 304.194 Autres éléments du résultat global Ecart de conversion Réevaluation des instruments dérivés de couverture Réevaluation des actifs financiers disponibles à la vente Réevaluation des immobilisations Ecart actuariels sur les régimes à prestations définies Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt Effet d'impôt Total des autres éléments du résultat global (après impôt) - - RESULTAT GLOBAL (135.251) 304.194 dont part du groupe (135.232) 304.208 dont part des intérêts minoritaires (19) (13) III- ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES En milliers de dirhams Ecart de Réserves Résultat Capitaux Capitaux Capital Réserves Résultat propres propres part conversion minoritaires minoritaire consolidés du groupe Comptes consolidés au 01/01/2019 1.310.443 2.519.903 0 327.441 149 (17) 4.157.918 4.157.786 Variation nette de la juste valeur 0 0 des instruments financiers Total des produits (charges) comptabilisés 0 0 directement en capitaux propres (écart de conversion des filiales étrangères) Affectation du résultat 2018 327.441 (327.441) (17) 17 0 0 Distribution par la société consolidante (78.627) (78.627) (78.627) Résultat consolidé 2019 304.208 (13) 304.194 304.208 Variation de périmètre (sortie SAADA GABON) 1.126 0 1.126 1.126 Variation de périmètre (intercos ELBORJ) 4.284 4.284 4.284 Augmentation de capital 0 0 0 Ecart de conversion 0 0 Comptes consolidés au 31/12/2019 1.310.443 2.774.153 0 304.208 132 (13) 4.388.921 4.388.803 Comptes consolidés au 01/01/2020 2.774.153 0 304.208 132 (13) 4.388.921 4.388.803 1.310.443 Variation nette de la juste valeur 0 0 des instruments financiers Total des produits (charges) comptabilisés 0 0 directement en capitaux propres (écart de conversion des filiales étrangères) Affectation du résultat 2019 304.208 (304.208) (13) 13 0 0 Distribution par la société consolidante 0 0 0 Résultat consolidé 2020 (135.232) (19) (135.251) (135.232) Variation de périmètre (0) 0 (0) (0) Distributiondedividendesfilialespartdeminoritaires 0 (5) (5) 0 Ecart de conversion (173) (173) (173) Autres variations (37) (37) (37) Comptes consolidés au 31/12/2020 1.310.443 3.078.150 0 (135.232) 113 (19) 4.253.456 4.253.361 Communication financière annuelle au 31 Décembre 2020 IV - TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE En milliers de dirhams 31/12/20 31/12/19 Variation FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net des sociétés intégrées (135.251) 304.194 (439.445) Elimination des charges et produits sans incidence 0 0 0 sur la trésorerie ou non liés à l'activité Dotations consolidées nettes 339 1.338 (999) Variation des impôts différés (781) 2.934 (3.715) Plus ou moins values de cession nettes d'impôt (16) (197.782) 197.766 Autres impacts sans incidence sur la trésorerie (35) 8 Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées (135.743) 110.693 (246.436) Dividendes reçus 0 0 0 Variation du besoin en fonds de roulement 271.302 (579.123) 850.424 Flux net de trésorerie liés à l'activité 135.559 (468.430) 603.988 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations, nettes d'impôt 9.962 (12.849) 22.811 Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt 16 197.782 (197.766) Variation d'immobilisations financières 490 512 (22) Incidences de la variation du périmètre (173) 5.410 (5.582) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement 10.296 190.855 (180.559) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Distribution des dividendes (5) (78.627) 78.622 Augmentation de capital 0 0 0 Emissions d'emprunts nets des remboursement (43.760) (192.197) 148.437 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (43.765) (270.824) 227.059 Variation de trésorerie 102.089 (548.398) 650.488 Trésorerie d'ouverture (217.372) 331.026 (548.398) Trésorerie de clôture (115.283) (217.372) 102.089 Aux Actionnaires de la société RESIDENCE DAR SAADA S.A. Tour Crystal 3, Quartier Marina CASABLANCA. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 Opinion Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la société RESIDENCES DAR SAADA SA et de ses filiales (« Groupe »), qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2020, ainsi que l'état consolidé du résultat global, l'état consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris un résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de KMAD 4.253.456 dont un déficit comptable net consolidé de KMAD 135.232. Ces états ont été arrêtés par le conseil d'administration le 30 mars 2021 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date. Nous certifions que les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée du groupe au 31 décembre 2020, ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS). Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés» du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers consolidés au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Questions clés de l'audit Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers consolidés de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers consolidés pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions. Nous avons déterminé que les questions décrites ci-après constituent les questions clés de l'audit qui doivent être communiquées dans notre rapport : 1 Stock • Risque identifié: Au 31 décembre 2020, la valeur brute du stock s'élève à 4 282 millions de dirhams soit 50% du total de l'actif du groupe (4 557 millions de dirhams, soit 51% du total de l'actif au 31 décembre 2019). En raison du montant significatif du stock et de l'importance du jugement de la Direction pour la détermination de la valeur d'inventaire, nous avons considéré l'évaluation du stock comme un point clé d'audit. • Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à ce risque: Nous avons mis en œuvre les travaux suivants: - Prise de connaissance du processus mis en place par la Direction dans le cadre de l'évaluation du stock; - Rapprochement de la valeur de réalisation nette estimée par la Direction avec des données de marché et sa comparaison avec la valeur comptable des stocks les plus significatifs. - Comparaison, par sondage, des prix de vente figurant sur les actes de ventes avec les grilles de prix prévisionnelles pour vérifier leur pertinence ; - Obtention de la confirmation de la Direction de la politique de prix adoptée par le groupe ne générant pas de pertes nécessitant la constatation de provisions. 2 Créances clients • Risque identifié: Au 31 décembre 2020, les créances clients affichent une valeur brute de 624 millions de dirhams, soit 7% du total de l'actif du groupe (895 millions de dirhams, soit 10% du total de l'actif au 31 décembre 2019). En dépit de l'antériorité de celles dépassant un an, la Direction estime qu'elles ne présentent pas de risque de dépréciation au 31/12/2020 et n'a donc pas constaté de provision y afférente. Nous avons considéré que la dépréciation des créances clients est un point clé d'audit compte tenu de l'importance de ces créances, de leur ancienneté, de la sensibilité du processus de recouvrement dans le contexte de la crise liée au Covid-19 et de l'importance du jugement de la Direction pour la détermination de la valeur d'inventaire. • Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à ce risque: -Prendre connaissance du processus mis en place par la Direction dans le cadre du recouvrement des créances ; -Examiner la balance âgée, analyser les retards de paiement et discuter avec la Direction les raisons du retard dans le recouvrement des créances significatives ; -Analyser l'évolution des créances anciennes significatives entre 2019 et 2020 ainsi que l'impact du recouvrement constaté ; -Analyser les paiements reçus postérieurement à la date de clôture pour les créances les plus significatives. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers consolidés La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le groupe ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du groupe. Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du groupe ;

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation ;

nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle ;

sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle ; nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Nous assumons l'entière responsabilité de l'opinion d'audit, et

nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. Fait à Casablanca, le 29 Avril 2021 Les commissaires aux comptes KPMG DAR AL KHIBRA Mostafa Fraiha Samir Agoumi Associé Associé V - RÉSUMÉ DES NOTES ANNEXES Note 1 : Normes et principes comptables appliqués et principales options comptables retenues par le Groupe Les présents états financiers consolidés du Groupe Résidences Dar Saada ont été préparés conformément aux Normes Internationales d'Informations Financières (IAS/IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et adoptées par l'Union Européenne. Les premiers comptes publiés sont ceux de l'arrêté semestriel de l'exercice 2017 et comportent une comparaison avec les comptes annuels de l'exercice 2016. La date de transition aux IAS/IFRS est le 1er janvier 2017. Antérieurement, le Groupe Résidences Dar Saada préparait ses états financiers consolidés conformément à l'avis N° 5 du Conseil National de la Comptabilité. Normes et interprétations applicables au 1er janvier 2018 : Les textes publiés par l'IASB qui entrent en vigueur de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2018 n'ont pas d'incidences sur les comptes consolidés du Groupe. Il s'agit des textes suivants : IFRS 15 Cette nouvelle norme introduit un modèle unique de comptabilisation du revenu pour tous types de contrats, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Articulée autour d'un modèle en cinq étapes clés, elle repose sur un principe général de reconnaissance du chiffre d'affaires lors du transfert de contrôle au client d'un bien ou d'un service, soit en continu, soit à une date donnée. Le revenu est reconnu pour le montant de la contrepartie attendue en échange des biens et services transférés au client.

Cette nouvelle norme introduit un modèle unique de comptabilisation du revenu pour tous types de contrats, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Articulée autour d'un modèle en cinq étapes clés, elle repose sur un principe général de reconnaissance du chiffre d'affaires lors du transfert de contrôle au client d'un bien ou d'un service, soit en continu, soit à une date donnée. Le revenu est reconnu pour le montant de la contrepartie attendue en échange des biens et services transférés au client. IFRS 9 La norme établit des nouveaux principes de classification et d'évaluation des actifs et passifs financiers, introduit un nouveau modèle de dépréciation des actifs financiers et de nouvelles règles relatives aux opérations de couverture. Normes et interprétations applicables au 1er janvier 2019 : Nouvelle norme IFRS 16 applicable à partir de janvier 2016 et adopté par le groupe courant l'exercice 2019. La norme IFRS 16 a été publiée en mai 2016, en remplacement de la norme IAS 17 « contrats de location », IFRIC 4 "Déterminer si un accord contient un contrat de location", SIC 15 "Avantages dans les contrats de location simple", et SIC 27 "Evaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d'un contrat de location". La norme IFRS 16 a pour objet de fournir un seul modèle de comptabilisation de l'ensemble des contrats de location. En appliquant ce modèle, le locataire est tenu de comptabiliser un actif sous droit d'utilisation représentant le droit du preneur d'utiliser l'actif et un passif financier représentant l'obligation du locataire d'effectuer les paiements de location futurs. Le Groupe a opté pour la méthode rétrospective simplifiée sans retraitement des périodes comparatives et a eu recours à des estimations pour déterminer la durée résiduelle des contrats de location ainsi que les taux d'actualisation. Nouvelle norme IFRIC 23 applicable à partir de janvier 2019 IFRIC 23 clarifie l'application des dispositions d'IAS 12 « Impôts sur le résultat » concernant la comptabilisation et l'évaluation, lorsqu'une incertitude existe sur le traitement de l'impôt sur le résultat. Jusqu'à fin 2020, RDS estime qu'il n'y a pas d'incertitudes quant aux traitements fiscaux utilisés. Ainsi, le traitement fiscal et les revenus déclarés sont conformes à la réglementation fiscale en vigueur. Première adoption des IFRS Il convient de rappeler les options prises par le groupe dans le cadre de la préparation de son bilan d'ouverture IFRS au 1er janvier 2017, et ce en vertu de la norme IFRS 1 : - Option du Groupe pour la revue des regroupements d'entreprisesb antérieurs à la date de passage aux IFRS, en fonction des données prévisionnelles en vigueur mises à jour à la date de transition conformément aux IFRS Retraitement des immobilisations en non valeurs transférées en immobilisations incorporelles

Retraitement des immobilisations corporelles en appliquant l'approche par composants

Retraitement des impôts différés sur les différences temporelles

Retraitement des coûts des emprunts

Retraitement d'actualisation exigé par les normes IFRS

Retraitement des frais de publicité stockés en charges de l'exercice Présentation des états financiers Le Groupe Résidences Dar Saada a décidé de présenter son état du résultat global par nature. Les postes de l'état de situation financière sont présentés suivant la classification actifs courants et non courants, passifs courants et non courants. Méthodes de Consolidation Le périmètre de consolidation est déterminé sur la base de la nature du contrôle exercé (un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable) sur les différentes entités étrangères et nationales dont le Groupe détient des participations directes ou indirectes. Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Residences Dar Saada SA published this content on 30 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2021 13:33:03 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur RÉSIDENCES DAR SAADA S.A 15:34 RESIDENCES DAR SAADA S A : Communication financière annuelle 2021 PU 15:34 RESIDENCES DAR SAADA S A : Rapport financier annuel 2021 PU 23/04 RESIDENCES DAR SAADA S A : Avis de réunion à l'assemblée générale ordinaire du .. PU 30/03 RÉSIDENCES DAR SAADA S.A : Résultats annuels CO 13/01 RESIDENCES DAR SAADA S A : Communiqué sur le visa de l'AMMC sur le dossier d'in.. PU 08/01 RESIDENCES DAR SAADA S A : documents de référence relatif à l'exercice 2019 et .. PU 2020 RESIDENCES DAR SAADA S A : Avis de réunion à l'assemblée générale des obligatai.. PU 2020 RESIDENCES DAR SAADA S A : Résolutions votées et arrêtées lors de l'Assemblée G.. PU 2020 RESIDENCES DAR SAADA S A : Rapport du CA sur constitution de sûretés réelles VD.. PU 2020 RESIDENCES DAR SAADA S A : Mode de participation à l'AG 09/11/2020 PU