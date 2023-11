Resimac Group Limited est une société basée en Australie qui exerce des activités de prêt hypothécaire résidentiel et de financement d'actifs. La société se concentre sur la distribution de produits de premier ordre et de produits spécialisés à travers de multiples canaux. Elle opère principalement en Australie et en Nouvelle-Zélande, en créant un portefeuille de prêts de qualité, une capacité de gestion des prêts et un programme de financement mondial. Elle propose une série de produits de prêt aux consommateurs et aux emprunteurs commerciaux par l'intermédiaire de ses filiales en propriété exclusive. Ces produits comprennent les prêts immobiliers résidentiels, le financement de la consommation et le financement des petites et moyennes entreprises (PME). Elle propose également des prêts immobiliers directement aux consommateurs via sa marque homeloans.com.au, avec une gamme de solutions de prêts immobiliers intelligentes et transparentes que les emprunteurs peuvent demander en utilisant son application en ligne de bout en bout. Elle propose une gamme de solutions financières pour les PME et les emprunteurs commerciaux via sa marque Resimac Asset Finance. Ses filiales comprennent Resimac Asset Finance Pty Limited et RESIMAC NZ Home Loans Ltd.