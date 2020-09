ResMed : lance le masque à PPC à mémoire de forme AirTouch N20, son masque nasal le plus doux jamais conçu

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD) a annoncé aujourd'hui le lancement de son masque nasal AirTouch N20, premier masque nasal à PPC de la société à être doté d'un coussin à mémoire de forme, et masque nasal le plus doux jamais conçu.

ResMed AirTouch N20, nasal CPAP mask with UltraSoft memory foam cushion (Photo: Business Wire)

L'AirTouch N20 utilise le même coussin à mémoire de forme UltraSoft breveté que le masque intégral AirTouch F20 lancé en 2017. Les deux masques s'adaptent aux courbes et contours de chaque visage, permettant un ajustement doux et personnalisé, conçu pour améliorer le confort et l'adhésion des patients à la PPC. Dans une étude clinique, 90 % des utilisateurs de PPC ont attribué au coussin à mémoire de forme UltraSoft une note élevée en termes de confort – de 4 à 5 sur 5.1

Ce confort unique s'accompagne également d'une plus grande praticité : Le coussin à mémoire de forme ne nécessite aucun nettoyage s'il est remplacé selon un programme approprié.

Plus important encore, le confort et la praticité de l'AirTouch N20 peuvent améliorer la satisfaction et l'adhésion des patients, en les faisant ainsi bénéficier d'un traitement à long terme.

Autres caractéristiques :

Un coude à libération rapide permet aux patients de déconnecter facilement le tuyau sans avoir à enlever leur masque, tandis que des fixations magnétiques guident rapidement et facilement le masque sur le cadre

Le cadre du masque de l'AirFit N20 s'adapte à la fois au coussin en silicone AirFit N20 et au coussin à mémoire de forme AirTouch N20, ce qui permet aux cliniciens d'alterner entre les deux en toute facilité ou d'inviter les patients qui rentrent chez eux à décider du type de coussin qu'ils préfèrent

Une étanchéité conçue pour des pressions thérapeutiques allant jusqu'à 30 cm H 2 O

« Un traitement par PPC doit être simple, confortable et facile à utiliser – trois aspects que l'AirTouch N20 réunit », a déclaré Jim Hollingshead, président de la division Sommeil et Soins respiratoires de ResMed. « Le coussin à mémoire de forme offre un confort unique, s'adapte pour permettre à chacun un ajustement personnalisé, et ne nécessite aucun nettoyage. Il constitue le choix idéal pour les utilisateurs de masques nasaux à PCC, ainsi que pour leurs fournisseurs. »

L'AirTouch N20 est le tout dernier produit de la gamme ResMed de masques innovants à PCC, d'appareils connectés, et de technologies de santé numériques qui bénéficient à plusieurs millions de personnes atteintes d'apnée du sommeil, de BPCO, et d'autres maladies chroniques, en leur permettant de mieux dormir, de mieux respirer, et de vivre mieux.

L'AirTouch N20 est aujourd'hui disponible aux États-Unis, au Canada, dans la plupart des pays d'Europe, et devrait faire l'objet d'un lancement en Asie-Pacifique plus tard dans l'année. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ResMed.com/AirTouchN20.

À propos de ResMed

Chez ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), nous sommes les pionniers en solutions innovantes capables de traiter les gens et de les maintenir hors de l’hôpital, en leur permettant de vivre en meilleure santé avec une qualité de vie améliorée. Nos technologies de santé numériques et nos dispositifs médicaux connectés au cloud transforment les soins pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, de BPCO et d'autres maladies chroniques. Nos plateformes complètes de logiciels extrahospitaliers soutiennent les professionnels et soignants qui aident les personnes à rester en bonne santé à leur domicile ou dans l’environnement de soins de leur choix. En favorisant de meilleurs soins, nous améliorons la qualité de vie, réduisons l’impact des maladies chroniques et réduisons les coûts pour les consommateurs et les systèmes de santé dans plus de 140 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ResMed.com, et suivez @ResMed.

1 Étude clinique ResMed : ResMed AirTouch F20 full face mask evaluation of facial marks (Évaluation des marques faciales du masque facial intégral ResMed AirTouch F20). Au total, 29 utilisateurs de PPC évaluables ont essayé le masque à leur domicile pendant 30 nuits au lieu de leur masque actuel avec lequel ils ont constaté des marques faciales. Étude menée du 11 septembre 2017 au 19 février 2018. (L'AirTouch N20 utilise la même technologie de coussin à mémoire de forme UltraSoft™ que l'AirTouch F20).

