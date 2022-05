Méfiant des "mauvaises manières" des étrangers, le Japon assouplit ses frontières pour venir en aide à une industrie touristique en difficulté.

Cette décision signifie que le Japon autorisera l'entrée d'un nombre limité de touristes étrangers dans le cadre de voyages à forfait à partir du 10 juin. La semaine dernière, quelques "circuits tests", principalement d'agents de voyage étrangers, ont commencé à arriver.

L'assouplissement de certaines des mesures frontalières les plus strictes au monde en cas de pandémie a nécessité des mois de pression de la part des responsables du secteur du voyage et du tourisme, ont déclaré trois initiés à Reuters, décrivant à la fois les craintes du gouvernement d'une réaction de l'opinion publique en cas de flambée des infections et les inquiétudes de l'industrie d'une perte économique.

"On craignait que les touristes étrangers comprennent beaucoup de personnes mal élevées - des personnes qui ne portent pas de masque ou n'utilisent pas de désinfectant pour les mains et que les infections puissent se propager à nouveau", a déclaré un cadre d'une société de tourisme, qui, comme les autres, a parlé sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du sujet.

L'industrie a fait pression sur le Parti libéral démocrate (LDP) du Premier ministre Fumio Kishida et son partenaire junior, ainsi que sur les ministères, a-t-il ajouté, mais les a trouvés peu réceptifs au départ.

La résistance du gouvernement s'est adoucie après les vacances de la "Golden Week" du Japon en mai, lorsque les gens ont voyagé à l'intérieur du pays mais que les infections n'ont pas fortement augmenté, a déclaré le dirigeant.

"Si le gouvernement n'ouvre pas le pays, davantage d'entreprises feront faillite, et ce n'est pas bon politiquement", a-t-il déclaré.

Le LDP de Kishida doit faire face à des élections en juillet. Bien que la politique de fermeture des frontières ait été très populaire au début, le public s'est réchauffé pour la réouverture à mesure que la pandémie s'est atténuée et que le coût de la fermeture est devenu plus évident. Un récent sondage Nikkei a montré que 67 % des personnes interrogées estimaient qu'il était "raisonnable" d'autoriser l'entrée des touristes étrangers.

Le ministère des affaires étrangères a ressenti une pression de l'étranger sur les mesures, et était l'un des quelques ministères qui ont essayé de persuader le gouvernement de Kishida, selon un autre initié.

En fin de compte, la pression étrangère a peut-être contribué à assurer le changement, a déclaré un cadre du secteur.

Les gouvernements locaux craignent toujours que les touristes étrangers n'apportent le coronavirus, a déclaré le cadre de l'industrie, ce qui rend difficile l'ouverture totale du pays.

Le Japon, où les directives telles que le port du masque et l'assainissement des mains sont scrupuleusement suivies, a évité le type d'infections massives qui ont balayé d'autres pays.

ÉCHEC TOTAL

L'opérateur hôtelier Resol Holdings Co Ltd a ouvert quatre nouveaux établissements à l'approche des Jeux olympiques de Tokyo, s'attendant à un afflux massif de touristes étrangers. Ce fut un échec total, a déclaré le directeur des opérations Hideaki Kageyama.

"Vous ne pouvez pas payer les factures, le loyer, la main-d'œuvre sans le tourisme entrant", a-t-il déclaré, ajoutant que l'assouplissement des frontières ne suffirait pas à relancer rapidement l'industrie.

Le nombre d'hôtels qui ont fermé leurs portes à l'échelle nationale a atteint l'an dernier son plus haut niveau en cinq ans, et le niveau d'endettement des hôtels a plus que doublé depuis 2019, selon le chercheur Teikoku Databank Ltd.

Les subventions gouvernementales ont permis d'éviter les faillites généralisées. Resol aurait pu sombrer s'il n'y avait pas eu d'activités annexes comme des terrains de golf et des centrales solaires, a déclaré Kageyama.

Le tourisme était un rare point lumineux pour le Japon avant la pandémie. Un record d'environ 32 millions de touristes étrangers ont visité le pays en 2019, dépensant quelque 38 milliards de dollars. Le gouvernement vise toujours à faire venir 60 millions de touristes par an d'ici 2030.

Les tireurs de pousse-pousse dans le quartier du temple d'Asakusa à Tokyo se sont débrouillés en donnant des tours aux touristes nationaux plutôt qu'aux foules de Chinois qui venaient auparavant.

"Je veux que les étrangers reviennent", a déclaré Yui Oikawa de Rise Up Tokyo Rickshaw. "C'était plus vivant de cette façon, avec des gens de partout qui venaient à Asakusa pour prier ou prendre un verre."

Il y a aussi une opportunité perdue : le yen est à son niveau le plus faible depuis 20 ans, ce qui fait du Japon une destination moins chère pour les voyageurs.

Pour l'instant, les touristes ne peuvent venir que dans le cadre de visites guidées, de voyages à forfait et dans le cadre d'un quota de 20 000 arrivées par jour, y compris les résidents.

Singapour et la Thaïlande ont commencé à accueillir de nouveau les touristes au cours du second semestre 2021 et, en avril, ont encore assoupli les règles d'entrée. Le Japon n'a pas fixé de calendrier pour la reprise d'un tourisme indépendant à grande échelle, et l'assouplissement pourrait être annulé si le COVID s'aggrave, selon le gouvernement.

Les petits circuits-tests qui ont débuté la semaine dernière sont principalement constitués d'agents de voyage étrangers. Ils ont été soumis à des itinéraires stricts qui ont été raillés en ligne comme rappelant une visite en Corée du Nord.

Les voyages d'essai aideront le gouvernement à élaborer des directives pour les voyages à partir du 10 juin, selon les responsables.

Mais Clement Kueh, un agent de voyage australien qui est arrivé à l'aéroport Haneda de Tokyo la semaine dernière, a déclaré que lui et ses collègues n'étaient toujours pas certains de la manière dont les autorités allaient définir ce qui constitue un voyage "en groupe".

"Nous ne sommes pas sûrs de ce que cela signifie exactement", a-t-il déclaré.