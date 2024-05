(Alliance News) - Voici un apercu des changements d'administrateurs et de directeurs de societes cotees a Londres annonces mardi et mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport distinct d'Alliance News :

----------

Resolute Mining Ltd - exploitant de mines d'or au Mali et au Senegal - Engage Andrew Wray comme directeur non executif et pour succeder a Martin Both comme president a la fin du mois d'aout. M. Wray a ete directeur financier du producteur d'or africain Acacia Mining, un ancien membre de l'indice FTSE 250, et, plus recemment, directeur general de Golden Star Resources Ltd, une societe ghaneenne. M. Wray a egalement travaille pendant 14 ans a la banque d'investissement JP Morgan Cazenove.

----------

TomCo Energy PLC - societe de developpement petrolier operant aux Etats-Unis et utilisant la technologie pour debloquer les ressources d'hydrocarbures non conventionnelles - le PDG John Potter meurt "soudainement" vendredi dernier. Potter etait PDG depuis debut 2018 et "etait la force motrice de l'entreprise". Le president non executif Malcolm Groat et les directeurs Louis Castro et Zac Phillips assument la responsabilite interimaire des operations.

----------

Engage XR Holdings PLC - Technologie d'informatique spatiale et de metavers basee a Waterford City, en Irlande - Nomme Karthik Manimozhi au poste de president non executif, a compter du 1er juillet et en remplacement de Richard Cooper. Engage XR indique que M. Manimozhi est un "faiseur de pluie avere" dans l'industrie technologique. Il est actuellement directeur de la croissance de Mindbridge.ai, une plateforme de renseignements sur les risques financiers.

----------

Sorted Group Holdings PLC - Fournisseur de technologie de suivi des livraisons et des retours ou echanges de colis base a Manchester, Angleterre - Carmen Cary quitte immediatement ses fonctions de PDG et de membre du conseil d'administration. Sorted prevoit d'engager un nouveau PDG, mais le president Simon Wilkinson assurera la presidence executive dans l'interim, travaillant trois jours par semaine dans le cadre d'un contrat de consultance.

----------

Inspiration Healthcare Group PLC - dispositif medical de soins intensifs neonatals base a Croydon, en Angleterre - Neil Campbell quittera son poste de PDG jeudi pour devenir directeur non executif. Campbell est l'un des fondateurs d'Inspiration Healthcare et en est le PDG depuis 2015. Le president non executif Roy Davis deviendra president executif et directeur general par interim pendant que l'entreprise cherche un directeur general permanent.

----------

Renalytix PLC - societe londonienne de diagnostic in vitro et de services de laboratoire axes sur la sante renale - O James Sterling a quitte son poste de directeur financier vendredi dernier, restant au sein de la societe jusqu'au 10 juin. Joel Jung est nomme directeur financier par interim, apres avoir ete directeur financier de Minerva Surgical Inc. de 2020 a fevrier dernier. "Nous sommes incroyablement reconnaissants a O James Sterling pour sa contribution a Renalytix depuis sa creation, mais nous entrons maintenant dans une nouvelle phase pour l'entreprise", a declare le directeur general James McCullough. "Tout en restant concentres sur l'optimisation de la valeur actionnariale, nous sommes maintenant bien positionnes pour devenir un acteur de la vente et du marketing dans un espace de marche vaste et ouvert." Renalytix a lance un processus de vente formel en mars dernier.

----------

Neometals Ltd - Technologie de recyclage des batteries lithium-ion basee a West Perth, en Australie occidentale - Jennifer Purdie, directrice non executive, devient directrice de l'exploitation et directrice executive, travaillant trois jours par semaine. Neometals indique egalement qu'elle a obtenu une option pour acquerir une participation de 80 % dans Precious Metals Recovery LLC, une societe americaine qui a mis au point un processus de recuperation selective des metaux precieux a partir de flux de dechets industriels. L'achat de cette participation de 80 % couterait 10 millions USD en especes et en actions Neometals.

----------

Biome Technologies PLC - societe basee a Southampton, Angleterre, specialisee dans les plastiques biodegradables et les systemes avances de radiofrequence - engage Paul Elswood en tant que directeur financier interimaire, en remplacement de Rob Smith. M. Elswood a travaille dans la finance pour AFC Energy PLC, Invinity Energy Systems PLC et Hogg Robinson Group PLC. Biome est a la recherche d'un nouveau directeur financier permanent. Elle a tenu son assemblee generale annuelle mercredi.

----------

Technology Minerals PLC - Recyclus Group Ltd, entreprise londonienne de recyclage de batteries, detenue a 48% par la societe, a recrute Tony Walmsley en tant que directeur des operations. Walmsley a recemment travaille pour Ascend Elements Inc, developpant ses activites de recyclage de batteries lithium-ion aux Etats-Unis et en Europe.

----------

Par Tom Waite, redacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions a newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits reserves.