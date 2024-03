Les actions japonaises ont augmenté mercredi, la faiblesse du yen ayant stimulé les exportateurs, tandis que les investisseurs particuliers se sont rués sur les actions dont le dividende sera détaché après la session en cours.

Le Nikkei était en hausse de 1,01% à 40 804,85 à la mi-journée, tandis que le Topix plus large a augmenté de 0,89% à 2 805,45.

"Le yen s'est affaibli lorsqu'un représentant de la Banque du Japon s'est exprimé au cours de la séance, ce qui a incité les investisseurs à acheter des actions", a déclaré Shuutarou Yasuda, analyste de marché au Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

Naoki Tamura, membre du conseil d'administration de la BOJ, a déclaré plus tôt dans la séance que la banque centrale devait procéder lentement mais sûrement à la normalisation de sa politique monétaire ultra-libre.

"Tamura a été perçu par le marché comme un officiel faucon mais ce qu'il a dit aujourd'hui est conforme à ce que le gouverneur de la BOJ (Kazuo) Ueda avait dit précédemment", a déclaré Yasuda.

Le dollar/yen a atteint 151,95 après la pause de midi, son niveau le plus élevé depuis 1990.

Les actions japonaises ont également augmenté en raison de la demande d'actions avec des dividendes plus élevés, selon les stratèges.

Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, a progressé de 1,27 %, devenant ainsi le plus grand stimulant du Nikkei. Le fabricant de climatiseurs Daikin Industries a grimpé de 2,69 %.

Les valeurs bancaires ont tiré le Topix vers le haut, Sumitomo Mitsui Financial Group et Mitsubishi UFJ Financial Group progressant respectivement de 2,08% et de 1,21%.

Resona Holdings a bondi de 5,16 % pour devenir le plus performant du Nikkei.

Les promoteurs immobiliers ont augmenté de 2,63 % après qu'une enquête gouvernementale a montré que les prix des terrains dans le pays ont augmenté au rythme le plus rapide en 33 ans en 2023 et sont revenus au niveau d'avant la crise du coronavirus.

L'indice a été le plus performant des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Janane Venkatraman )