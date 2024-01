Resources Connection, Inc. est une société de conseil internationale. La société opère à travers deux segments : Resources Global Professionals (RGP) et Sitrick. Le segment RGP est une société mondiale de conseil aux entreprises qui se concentre sur les services d'exécution de projets permettant de répondre aux besoins opérationnels et aux initiatives de changement des clients grâce à des talents expérimentés et diversifiés. Sitrick est une société de communication de crise et de relations publiques, qui opère sous la marque Sitrick et fournit des services de communication et de gestion d'entreprise, financière, transactionnelle et de crise. La société sert ses clients en soutenant des projets et des initiatives dans un éventail de domaines fonctionnels, notamment les transactions, qui comprennent l'intégration et les cessions, la faillite/restructuration, la préparation et le soutien à l'introduction en bourse, l'optimisation des processus financiers et la mise en œuvre de systèmes ; les réglementations, qui comprennent les réglementations comptables, l'audit interne et la conformité, et d'autres ; et les transformations, qui comprennent la transformation financière et d'autres.

