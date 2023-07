Resources Connection, Inc. est une société de conseil internationale. Elle opère à travers trois segments : Resources Global Professionals (RGP), Taskforce, et Sitrick. Le segment RGP est une société mondiale de conseil aux entreprises axée sur les services d'exécution de projets qui permettent aux clients de mener des initiatives opérationnelles et de changement grâce à des talents expérimentés et diversifiés. Le segment Taskforce est une société de services professionnels allemande qui opère sous la marque taskforce. Elle utilise un modèle d'entreprise et une infrastructure distincts d'entrepreneur indépendant/partenaire et se concentre sur la fourniture de services de gestion intérimaire et de gestion de projet aux clients du marché intermédiaire sur le marché allemand. Le segment Sitrick est une société de communication de crise et de relations publiques, qui opère sous la marque Sitrick, fournissant des services de communication et de gestion d'entreprise, financière, transactionnelle et de crise. Elle se spécialise dans la coexécution d'initiatives d'entreprise précipitées par la transformation des affaires, les transactions stratégiques ou les changements réglementaires.