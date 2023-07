Resouro Gold Inc. a annoncé que la société a renforcé son conseil d'administration en nommant Mme Anne Landry et M. Justin Clyne. Mme Landry et M. Clyne sont tous deux des administrateurs très expérimentés de la société, ayant une expérience pertinente des sociétés ouvertes et de l'industrie, qui apportent une richesse de connaissances et d'expertise s'alignant sur les objectifs stratégiques et la vision de la société. Mme Landry est une professionnelle de la finance internationale qui possède une expérience en matière de structuration financière, d'investissements et de stratégie.

Elle a été responsable de la supervision et de la structuration bancaire de projets dans divers secteurs, y compris l'exploitation minière, et auprès d'institutions financières et d'organisations multilatérales dans le monde entier. Elle est titulaire d'une licence en commerce de l'Université McGill, d'une maîtrise en administration des affaires de l'Institut supérieur de gestion de Paris et du titre de CFA. M. Justin Clyne, basé en Australie, est administrateur de sociétés et secrétaire général de sociétés cotées et non cotées.

Il possède une expérience et des connaissances significatives en matière de droit international et de réglementation des entreprises. Justin a été admis en tant qu'avocat à la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud et à la Haute Cour d'Australie en 1996 avant d'être admis en tant qu'avocat en 1998. Au cours des 16 dernières années, Justin s'est consacré à plein temps à la prestation de services de conseil aux entreprises et de services connexes pour des entités cotées en bourse, principalement sur les marchés australien et nord-américain, de la constitution à l'acquisition et à d'autres grandes transactions d'entreprise.

Il est titulaire d'un Master of Laws en droit international de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. Il est également secrétaire d'entreprise agréé et membre de l'Australian Institute of Company Directors. En outre, la société a annoncé que M. Ricardo Rossin avait démissionné du conseil d'administration avec effet immédiat.