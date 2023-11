Respiri Limited est une société australienne de logiciels de santé en ligne sous forme de services, qui prend en charge la gestion de la santé respiratoire. Elle se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de dispositifs médicaux, ainsi qu'au développement d'applications de santé mobiles. Sa technologie Wheezo est un capteur de souffle (dispositif médical) qui fonctionne avec les applications mobiles respiri (interface utilisateur patient) pour enregistrer et suivre la respiration sifflante. Wheezo est un appareil intelligent qui aide à améliorer la gestion de l'asthme en surveillant la respiration sifflante et en documentant les symptômes, les signes, les déclencheurs, les conditions météorologiques et l'utilisation des médicaments. La plateforme de gestion de l'asthme facilite également le partage des données avec les soignants, les médecins et les autres professionnels de la santé. Wheezo est utilisé pour détecter et enregistrer les bruits respiratoires anormaux (bruits respiratoires adventices continus) dans la trachée, signalés comme WheezeRate chez les adultes et les enfants depuis plus de deux ans. L'entreprise propose également des solutions de soins connectés pour la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés