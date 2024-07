Restaurant Brands Asia Limited est une société basée en Inde, qui détient une franchise principale nationale exclusive de Burger King en Inde. Les filiales de la société en Indonésie ont un master franchisé national exclusif des marques Burger King et Popeyes en Indonésie. Son portefeuille comprend également BK Cafe en Inde. La société a le droit de développer, d'établir, de posséder, d'exploiter et de franchiser des restaurants de marque Burger King en Inde et par l'intermédiaire de PT Sari Burger Indonesia, sa filiale en Indonésie, et d'utiliser sa marque et l'expertise technique, marketing et opérationnelle qui y est associée. BK Cafe sert une gamme variée de boissons chaudes et froides à base de café, de milk-shakes sans café, de chocolat chaud et de produits alimentaires complémentaires. Popeyes est une marque de poulet frit aux États-Unis. La société possède environ 391 restaurants en Inde dans 92 villes et 176 restaurants en Indonésie dans 27 villes. Elle possède environ 275 BK Cafe. Elle possède environ 10 restaurants Popeyes dans quatre villes indonésiennes.