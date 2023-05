L'opérateur indien de Burger King affiche une perte plus importante en raison de l'augmentation des coûts

Restaurant Brands Asia Ltd, anciennement connu sous le nom de Burger King India, a annoncé mercredi une perte plus importante au quatrième trimestre, en raison d'une augmentation des dépenses liées aux ingrédients à un temps utile où il se développe également en Inde et en Indonésie.

Les restaurants indiens ont ressenti les effets de la hausse des coûts des produits de base tels que le fromage et le lait, les dépenses ayant augmenté au cours des derniers trimestres, alors même que les prix des légumes ont baissé.

Ils doivent également faire face à un ralentissement de la demande de la part de consommateurs en mal d'inflation.

Plus tôt dans la journée, le franchisé de Domino's, Jubilant Foodworks, et l'opérateur de KFC, Devyani International, ont également annoncé des résultats en baisse, dans la lignée des performances de l'opérateur de McDonald's, Westlife FoodWorld, et du franchisé de Yum Brands, Sapphire Foods.

La perte nette consolidée de Restaurant Brands Asia s'est creusée pour atteindre 733,7 millions de roupies (près de 9 millions de dollars) au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, contre 670,7 millions de roupies un an plus tôt.

Ses revenus d'exploitation ont augmenté de près de 29 % pour atteindre 5,14 milliards de roupies, grâce à l'ouverture de dizaines de nouveaux restaurants au cours de l'année écoulée, afin de pénétrer de nouvelles villes et de faire face à la concurrence.

Toutefois, les dépenses totales ont également augmenté d'environ 29 %, ce qui a atténué la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui exploite également les restaurants Popeyes de Restaurant Brands International en Inde et en Indonésie.

Les actions de Restaurant Brands Asia ont clôturé en légère baisse mercredi avant la publication des résultats. Elles ont chuté de 4 % depuis le début de l'année. (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Navamya Ganesh Acharya à Bengaluru et Praveen Paramasivam à Chennai ; Rédaction de Savio D'Souza)