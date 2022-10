Everstone envisage de vendre sa participation dans le franchisé Burger King en Inde et en Indonésie - sources

La société de rachat basée à Singapour est en pourparlers avec un conseiller pour explorer la vente, ont déclaré les sources, refusant d'être identifiées car l'affaire est privée.

Everstone Capital, par le biais de son véhicule d'investissement QSR Asia Pte Ltd, détient une participation de 40,9% dans Restaurant Brands, selon les données de Refinitiv.

Everstone Capital a refusé de commenter et Restaurant Brands Asia n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Restaurant Brands Asia avait une valeur marchande de 768 millions de dollars sur la base du cours de 129 roupies indiennes de vendredi. Ses actions ont bondi de 49 % par rapport à un plancher record atteint à la mi-mai.

La vente potentielle intervient à un moment où les dépenses de consommation rebondissent à la suite de l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus en Inde et en Indonésie, ce qui a contribué à stimuler la croissance économique de ces pays au deuxième trimestre, à son rythme le plus rapide depuis un an.

L'économie indienne a progressé de 13,5 % en glissement annuel en avril-juin, tandis que celle de l'Indonésie a augmenté de 5,44 %.

Restaurant Brands Asia, anciennement connue sous le nom de Burger King India Ltd, a été constituée en 2013 à la suite d'un partenariat formé entre Everstone et Burger King Worldwide Inc pour développer la présence de la chaîne de restauration rapide en Inde.

Everstone Capital est la branche de capital-investissement d'Everstone Group, qui gère plus de 7 milliards de dollars d'actifs.

La société de capital-investissement se concentre sur le marché intermédiaire et investit dans des entreprises axées sur l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

Restaurant Brands Asia, basé à Mumbai, s'est depuis développé pour exploiter 315 restaurants dans le pays à la fin du mois de mars de cette année, selon son dernier rapport annuel.

Restaurant Brands Asia est le master franchisé national exclusif de Burger King en Inde et en Indonésie, où elle possède et exploite également 177 restaurants à la fin du mois de mars, selon le rapport annuel.

Dans le cadre de l'accord de master franchise, Restaurant Brands Asia a accepté de développer et d'ouvrir au moins 700 restaurants d'ici fin 2026 en Inde, selon le rapport annuel.