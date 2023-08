Restaurant Brands International Inc. est une société de restauration rapide qui sert du café et d'autres boissons et produits alimentaires. Ses segments comprennent le segment TH, qui comprend toutes les activités de sa marque Tim Hortons, le segment BK, qui comprend toutes les activités de sa marque Burger King, le segment PLK, qui comprend toutes les activités de sa marque Popeyes, et le segment FHS, qui comprend toutes les activités de sa marque Firehouse Subs. Sa marque Tim Hortons propose des mélanges de café, de thé, de boissons spécialisées chaudes et froides à base d'espresso, des produits de boulangerie frais, notamment des beignets, des Timbits, des bagels, des muffins, des biscuits et d'autres produits. Sa marque Burger King propose des hamburgers grillés à la flamme, du poulet et d'autres sandwichs spécialisés, des frites, des boissons non alcoolisées et d'autres produits alimentaires. Sa marque Popeyes propose du poulet frit, des crevettes frites et d'autres fruits de mer, ainsi que d'autres produits régionaux. Sa marque Firehouse Subs propose des viandes et du fromage, ainsi que des salades hachées, du chili et des soupes, des produits signature et d'autres accompagnements.

Secteur Restaurants et bars