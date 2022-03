Burger King invite tout le monde à passer commande via son appli

Avec la livraison via l'appli BK, chaque maison peut être la Maison du Whopper

Tout le monde aime le Whopper. Grâce à la fonction livraison de l'application Burger King, vous pouvez maintenant vous le faire livrer sur votre palier pour satisfaire toutes vos envies de Whopper.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220326005028/fr/

Burger King Invites Everyone to Order Through Its App (Photo: Business Wire)

Chez Burger King nous savons que, mis à part dans nos établissements, rien de remplacera le confort de votre maison, seul autre endroit sur Terre où vous pouvez être vraiment vous-même, sans maquillage, sans nœud papillon, ni personne pour vous juger. C'est pour cela que Burger King déclare aujourd'hui que "Chaque maison peut devenir la Maison du Whopper"! La nouvelle campagne de Burger King s'adresse à toute personne disposant d'un smartphone ou d'une tablette et qui ne peut résister à l'emblématique Whopper. Cette viande de bœuf grillée à la perfection, entourée d'un bun moelleux aux graines de sésame avec des oignons, des tomates et de la laitue fraîchement coupés, vient désormais jusque chez vous, pour une dégustation dans le confort de votre maison.

"Rien ne vaut un Whopper. Il est difficile de résister à la saveur de notre burger grillé et un grand nombres de nos clients raffolent de notre burger emblématique", déclare Iwo Zakowski, responsable mondial du marketing de la marque Burger King. "Avec la fonction livraison de l'appli Burger King, nous voulons renforcer plus que jamais auparavant notre slogan "Have it Your Way" grâce à une livraison à domicile."

S'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que lorsqu'une envie de Whopper vous prend, il n'y a pas de raison de ne pas succomber au plaisir de ce burger savoureux. Avec l'application Burger King, cela n'a jamais été aussi rapide, facile et pratique. Il suffit de télécharger l'appli Burger King, de commander vos burgers préférés et un service de livraison local vous apportera les authentiques saveurs BK à votre porte. Essayez-là!

*Basé sur le poids d'une galette de viande précuite.

A propos des restaurants BURGER KING®

Fondée en 1954, l'enseigne Burger King® est la deuxième plus grande chaîne de hamburgers à service rapide au monde. Indétrônable Home of The Whopper®, le système de restauration Burger King exploite plus de 18 600 établissements dans plus de 100 pays. Près de 100 pour cent des restaurants Burger King sont détenus et exploités par des franchisés indépendants, dont un grand nombre sont des entreprises familiales en activité depuis des décennies. Pour en savoir plus sur la marque Burger King, veuillez visiter le site web Burger King à l'adresse www.bk.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

™&Ⓒ 2021 Burger King Corporation. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220326005028/fr/