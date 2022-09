Les anciens employés de Burger King obtiennent une autre part du procès pour conspiration de "non-embauche".

La Cour d'appel du 11e circuit des États-Unis a annulé le jugement d'un juge du tribunal de district de Miami, qui avait rejeté les revendications des travailleurs selon lesquelles la clause de non-embauche constituait une conspiration illégale visant à supprimer les salaires et le roulement du personnel.

Le 11e circuit a déclaré que le juge avait commis une erreur en concluant que Burger King Worldwide, basé à Miami, ses sociétés mères et ses franchisés avaient tous opéré comme une "entreprise économique unique" qui était catégoriquement incapable de conspirer avec elle-même.

"Il ne fait aucun doute que Burger King et ses franchisés se font concurrence et ont des intérêts économiques distincts et différents" et que, "en l'absence de l'accord de non-embauche", chaque restaurant franchisé "poursuivrait ses propres intérêts économiques et prendrait donc potentiellement et pleinement ses propres décisions d'embauche, y compris en matière de salaires, d'heures et de postes", a écrit le juge de circuit Robin Rosenbaum pour le panel.

"Ils pourraient même tenter d'inciter des employés remarquables à quitter un restaurant pour rejoindre le leur. Mais l'accord de non-embauche leur enlève cette possibilité", a écrit Rosenbaum, rejoint par le juge de circuit Charles Wilson et le juge de circuit principal Frank Mays Hull.

Dean Harvey de Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, qui a plaidé l'appel pour Jarvis Arrington, Sandra Munster et Geneva Blanchard, a refusé de commenter le litige en cours. L'appel des travailleurs a bénéficié du soutien de l'amicus curiae du ministère de la Justice des États-Unis.

Burger King et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le procès est l'un des nombreux procès intentés par les travailleurs de la restauration rapide depuis 2016, lorsque le ministère américain de la Justice et le procureur général de l'État de Washington ont commencé à cibler l'utilisation omniprésente par l'industrie des accords de non-embauche ou "no-poach".

Burger King a supprimé la clause de non-embauche de ses accords de franchise en 2018 dans le cadre d'un règlement avec le procureur général de Washington. Plusieurs autres chaînes de restauration rapide ont fait de même.

Dans les procès intentés par les travailleurs d'avant 2018, les chaînes ont toutefois fait valoir qu'il n'y avait pas de conspiration ou, à titre subsidiaire, que toute restriction du commerce n'était pas déraisonnable.

Le juge dans l'affaire Burger King a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce dernier argument, mais Burger King a insisté auprès du 11e circuit pour qu'il confirme le rejet pour ce motif. L'International Franchise Association et la Chambre de commerce de Floride ont abondé dans ce sens dans des mémoires amicus séparés.

Le panel a refusé, déclarant que "ces questions sont mieux laissées au tribunal de district" lors du renvoi.

L'affaire est Arrington, et al. contre Burger King Worldwide Inc, Burger King Corp, et Restaurant Brands International Inc, 11th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 20-13561.

Pour Arrington et al : Dean Harvey de Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, Yaman Salahi de Edelson, et Derek Brandt de McCune Wright Arevalo

Pour Burger King : Stuart Singer de Boies Schiller & Flexner ; Luis Suarez de Heise Suarez Melville