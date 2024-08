Restaurant Brands International Inc. est une société de restauration rapide. Elle franchise et exploite des restaurants à service rapide servant du café de qualité supérieure et d'autres boissons et produits alimentaires. Ses segments comprennent Tim Hortons (TH), Burger King (BK), Popeyes Louisiana Kitchen (PLK), Firehouse Subs (FHS) et International (INTL). Sous la marque Tim Hortons, elle opère dans la catégorie beignets/café/thé du segment des services rapides du secteur de la restauration. Sous la marque Burger King, elle opère dans la catégorie des restaurants de hamburgers à service rapide du secteur de la restauration. Sous la marque Popeyes, elle opère dans la catégorie du poulet du segment de la restauration rapide du secteur de la restauration. Sous la marque Firehouse Subs, elle opère dans la catégorie des sous-marins spécialisés dans le segment de la restauration rapide du secteur de la restauration. Son menu comprend des mélanges de café de qualité supérieure, du thé, des boissons spéciales chaudes et froides à base d'espresso, des produits de boulangerie frais, y compris des beignets, des bagels et plus encore.