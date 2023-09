Restaurant Brands New Zealand Limited est engagée dans l'exploitation de concepts de restaurants à service rapide et à emporter en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Californie et à Hawaï, y compris Saipan et Guam. La société exploite les marques KFC, Pizza Hut, Taco Bell et Carl's Jr. en Nouvelle-Zélande, les marques KFC et Taco Bell en Australie, les marques KFC et Taco Bell en Californie, et les marques Taco Bell et Pizza Hut à Hawaï et Guam. La société exploite les franchises néo-zélandaises de KFC, qui est une chaîne de restauration rapide, de Pizza Hut, qui propose un système de commande en ligne de pizzas, et de Carl's Jr, qui propose des hamburgers, des boissons et des petits-déjeuners. La société possède environ 359 magasins, dont 105 KFC en Nouvelle-Zélande, 71 KFC en Australie, 70 KFC en Californie (y compris 11 magasins multimarques KFC-Taco Bell), 37 Taco Bell à Hawaï, 8 Taco Bell en Australie, 10 Taco Bell en Nouvelle-Zélande, 6 Pizza Hut en Nouvelle-Zélande, 36 Pizza Hut à Hawaï et 16 Carl's Jr. en Nouvelle-Zélande.

Secteur Restaurants et bars