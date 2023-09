Restore plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des services de gestion du numérique et de l'information et des services de cycle de vie décroché. La société compte cinq entreprises organisées en deux divisions : Digital & Information Management, et Secure Lifecycle Services. La division Digital & Information Management comprend Restore Records Management et Restore Digital. Restore Records Management fournit des solutions de stockage et de récupération de documents papier, de bandes magnétiques de stockage de données et de biens patrimoniaux, ainsi qu'une gamme de services de gestion de documents. Restore Digital comprend la numérisation de documents, l'automatisation des flux de travail, les systèmes de gestion de documents basés sur le cloud, l'automatisation des processus robotiques et l'intelligence artificielle. La division Secure Lifecycle Services comprend Restore Technology, qui propose des services de cycle de vie des technologies de l'information (TI), Restore Datashred, une entreprise nationale de déchiquetage, et Restore Harrow Green, qui s'occupe de la relocalisation de bureaux et de commerces.