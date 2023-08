Resverlogix Corp. est une société canadienne de biotechnologie clinique en phase avancée de développement. La société fournit des solutions scientifiques, cliniques et de santé fondées sur la valeur à des intervenants clés, tels que les groupes pharmaceutiques, les médecins et les payeurs de soins de santé. La société développe l'apabétalone (RVX-208), une petite molécule qui est un inhibiteur sélectif de la bromodomaine et de l'extra-terminal (BET). L'apabétalone est un inhibiteur BET sélectif de la deuxième bromodomaine (BD2) au sein des protéines BET. Cette inhibition sélective de l'apabétalone sur BD2 produit un ensemble spécifique d'effets biologiques pour les patients atteints de maladies chroniques, y compris les maladies cardiovasculaires (MCV) et les comorbidités associées, et COVID-19. La société est en phase de développement car elle se concentre sur la recherche et le développement. La société n'a pas gagné de revenus.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale