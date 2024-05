Retail Estates, société spécialisée dans la location d'immeubles commerciaux situés en périphérie, présente ses meilleurs résultats opérationnels depuis 26 ans. En dépit des conséquences de la crise de la Covid-19, de la crise énergétique et de l'inflation continue, la société immobilière a affiché de bons résultats pour des indicateurs clés de performance importants tels que les revenus locatifs, le taux d'occupation (97,89 %) et les frais opérationnels. Tous les revenus locatifs ont été indexés et ont augmenté de 6,50 % à périmètre constant. Cette hausse a mené à un résultat EPRA de 88,37 millions d'euros (+ 9,77 % par rapport à 80,50 millions d'euros au 31 mars 2023, hors revenus non récurrents ). Le résultat EPRA par action s'élevait à 6,18 EUR, ce qui représente une hausse de 6,81 % (hors revenus non récurrents).

