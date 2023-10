COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information non-réglementée Ternat, le 5 octobre 2023, 8 h R E T A IL E S T A TE S C O N C L U T L ' AC H A T D U P A R C C OM M E R C IA L A L E X A N D R IU M I I M E G AS T O R E S À R O T TE R D AM A N N SC H R Y VE R S A É TÉ C O O P TÉ E E N T AN T Q U ' AD M I N I S T R A TR IC E I N D É P E N D A N TE JU SQ U ' À L ' A SS E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E D E 2 0 2 4

Retail Estates conclut l'achat du parc commercial Alexandrium II Megastores à Rotterdam Comme nous l'avons annoncé le 16 juin 2023*Retail Estates a procédé, en date du 4 octobre 2023, à l'achat du parc commercial Alexandrium II Megastores à Rotterdam. Retail Estates a investi 81,5 millions d'euros dans l'achat du parc commercial (y compris les droits de mutation, la due diligence et les frais de transaction). À l'heure actuelle, tous les immeubles commerciaux sont loués, avec un loyer annuel total s'élevant à 5 763 262 EUR. En outre, depuis octobre 2022, Retail Estates a constitué une participation à concurrence de 36,95 % dans le centre commercial Alexandrium III Woonmall, dans le cadre d'une coentreprise 50/50 avec Westpoort Alexandrium B.V. (famille Roobol). L'investissement a partiellement été financé par les produits de l'émission fructueuse de nouvelles actions dans le cadre de la procédure du dividende optionnel** pour un montant de 16,89 millions d'euros. Le solde a été financé par financement bancaire. Le parc commercial Alexandrium II Megastores, le centre commercial Alexandrium III Woonmall et le centre commercial régional Shopping Center Alexandrium (Alexandrium I - propriété de Klépierre) font partie de la zone commerciale en périphérie plus étendue du Randstad. La connexion structurelle existante entre ces trois parcs commerciaux est garante d'un mix très complémentaire et d'une offre commerciale exceptionnelle pour les Pays-Bas avec au total 200 magasins répartis sur 111 500 m². Tous les magasins sont ouverts 7 jours sur 7 et attirent 15 millions de visiteurs par an. Grâce à son emplacement unique en périphérie de la deuxième plus grande ville des Pays-Bas, et compte tenu des prescriptions exceptionnellement flexibles quant à son affectation, ce parc commercial constitue sans doute le joyau qui couronne le portefeuille immobilier aux Pays-Bas. Au cours des six dernières années, Retail Estates est devenu leader du commerce de détail en périphérie. Le portefeuille néerlandais se compose de treize parcs commerciaux, deux centres commerciaux et trois magasins isolés, ce qui correspond à un total de 301 immeubles commerciaux. https://retailestates.com/images/press-fr/16062023FRPressreleaseAlex.pdf

https://retailestates.com/images/press-fr/CORFR20230712.pdf

Ann Schryvers a été cooptée en tant qu'administratrice indépendante jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2024 Madame Ann Schryvers a été cooptée, à partir du 2 octobre 2023, par le conseil d'administration en tant qu'administratrice indépendante pour remplacer monsieur René Annaert, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2024. Elle fera également partie du comité d'investissement au sein du conseil d'administration de Retail Estates. Madame Ann Schryvers est active dans le secteur de l'immobilier (de détail) depuis trente ans, notamment chez AG Real Estate, et est également administrateur de Banimmo.