Retail Estates : 17/01/2022 - Pays-Bas-mise à jour Covid – Belgique-Investissements et désinvestissements

COMMMUNIQUÉ DE PRESSE

Informations réglementées

Ternat, le 17 janvier 2022

C O V I D - 1 9 - M IS E À J O U R F E R M E TU R E S D E M AG A S IN S A U X P A Y S - B AS - R É OU VE R TU R E D E T O U S L E S M AG A S IN S N É E R L A N D A I S AP R È S 4 S E M A IN E S D E F E R M E TU R E OB L I G A T O I R E

V E N TE D U P A R C C OM M E R C I A L D E L OM M E L E T R É IN V E S T I S S E M E N T D A N S L E R E N F O R C E M E N T D E L A P R É SE N C E D AN S D ' AU T R E S P A R C S C O M M E R C I AU X

C ON C L U S I ON D ' U N A C C O R D - C AD R E P OU R L E D É S IN VE S T I SS E M E N T P R O G R E S S IF D U S I T E C OM M E R C I A L KE E R D O K À M A L IN E S - OU V E R TU R E C E N T R E D E V A C C IN A T I ON