Retail Estates : 24/08/2021 - Décalaration intermédiaire du conseil d'administration - résultats Q1 de l'exercice 2021-2022

Le résultat EPRA est calculé comme suit : résultat net hors variations de la juste valeur des immeubles de placement, à l'exclusion du résultat enregistré sur les ventes d'immeubles de placement et hors variations de la juste valeur des actifs et des passifs financiers.

Les chiffres figurant dans ce communiqué de presse sont les états financiers consolidés, non audités et établis selon les normes comptables IFRS.

C ON STAN T, LES É VALU ATION S ON T L ÉG ÈREMEN T AU GMEN T É P AR RAPP ORT AUX É VALU ATION S P R É - C ORON A

REP R ÉSEN TE U NE HAU SSE D E 4,02 % PAR RAPP ORT AU B ÉN ÉFIC E EP RA P AR AC TION D E 1,41 EUR AU TRIMESTRE COM P ARAB LE D E L 'EXERC IC E 20 19 - 202 0 (P R É - C ORON A)

REP RISE C OM PLÈ TE D ES N IVEAU X P R É - C ORON A

D ÉCLARATION IN TERMÉD IAIRE DU C ONSEIL D' ADM IN ISTRATION

Juste valeur (fair value) : valeur d'investissement telle qu'établie par un expert immobilier indépendant et dont les frais hypothétiques de mutation ont été déduits. La juste valeur est la valeur comptable sous IFRS (voir aussi annexe 21 au rapport annuel

2. CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 2021

2.1. Résultat EPRA et résultat net

Au 30 juin 2021, le résultat EPRA a évolué jusqu'à atteindre 18,54 millions d'euros par rapport à 12,45 millions d'euros dans la période comparable de l'exercice 2020-2021, et à 16,26 millions d'euros dans la période comparable de l'exercice 2019-2020(pré-corona). Le calcul du résultat EPRA par action tient compte du nombre moyen pondéré d'actions au 30 juin 2021, à savoir 12 665 763. Le résultat EPRA par action (sur base du nombre moyen pondéré d'actions) s'élève à 1,46 euro au 30 juin 2021, contre 0,99 euro au 30 juin 2020 (sur base du nombre moyen pondéré d'actions de l'époque qui était de 12 630 414). Le résultat EPRA par action s'élevait à 1,41 euro au 30 juin 2019 (période comparable pré-corona). Au 30 juin 2021, le bénéfice EPRA par action a augmenté de 4,02 % par rapport à la période comparable pré-corona (30 juin 2019).

Le résultat net au 30 juin 2021 s'élève à 20,79 millions d'euros et comprend le résultat EPRA (18,54 millions d'euros), la variation de la juste valeur des immeubles de placement (0,60 million d'euros), le résultat des ventes (0,07 million d'euros, voir ci-dessus), le résultat de l'autre portefeuille (-0,37 million d'euros) et la variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers (1,95 million d'euros). Afin de limiter le risque de taux d'intérêt sur le financement de ses investissements, Retail Estates a mis en place des couvertures (appelées « couvertures de flux de trésorerie ») très prudentes convertissant sur le long terme la dette à taux variable en dette à taux fixe. Il s'agit d'un résultat non réalisé et non cash.

2.2. Coût moyen pondéré des intérêts5

Le taux moyen pondéré des intérêts au 30 juin 2021 est de 1,99 %, comparé à 2,08 % au 31 mars 2021 et à 2,05 % au 30 juin 2020, et découle de la composition modifiée du portefeuille de crédits suite à des rééchelonnements de crédits de l'exercice écoulé d'une part, et à la souscription de nouveaux crédits d'autre part. Retail Estates combine des crédits bilatéraux auprès de divers partenaires bancaires et des placements privés d'obligations pour des investisseurs institutionnels, ainsi qu'un papier commercial intégralement couvert par des lignes de back-up. La durée moyenne du portefeuille de crédits s'élève à 4 ans.

2.3. Données par action

30.06.2021 31.03.2021 Nombre d'actions en circulation 12.665.763 12.665.763 Nombre moyen pondéré d'actions 12 665 763 12 652 011 Valeur de l'actif net par action IFRS6 65,47 63,81 EPRA VAN7 67,03 65,53 Valeur de l'actif net par action (valeur d'investissement) hors dividende, hors juste valeur des instruments de 67,38 66,85 couverture autorisés