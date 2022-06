Retail Estates : Annonce d'une augmentation du capital sous la forme d'un placement privé accéléré (NEW)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Informations réglementées - Information privilégiée Ternat, le 9 juin 2022 NON DESTINÉ À ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AU SEIN DE OU VERS LES ÉTATS-UNIS (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA), L'AUSTRALIE, LE CANADA, LE JAPON, L'AFRIQUE DU SUD OU TOUTE AUTRE JURIDICTION EN VIOLATION DES LOIS PERTINENTES DE CETTE JURIDICTION. EN OUTRE, CETTE ANNONCE EST FAITE UNIQUEMENT À TITRE D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIÈRES DANS QUELQUE JURIDICTION QUE CE SOIT. ANNONCE D'UNE AUGMENTATION DU CAPITAL SOUS LA FORME D'UN PLACEMENT PRIVÉ ACCÉLÉRÉ Retail Estates SA (Euronext : RET) (la « Société ») annonce le lancement d'une offre qui prendra la forme d'un placement accéléré afin de réunir un montant d'environ 50 millions d'euros par le biais d'un placement privé et exonéré de nouvelles actions auprès d'investisseurs internationaux (« l'Offre »).

L'Offre permet à la Société d'augmenter sa puissance financière et de renforcer ses capitaux propres afin de financer le pipeline d'investissement et de bénéficier d'opportunités d'investissement supplémentaires sur le marché de l'immobilier commercial de périphérie (y compris des investissements à concurrence de 10 millions d'euros liés à la réalisation des ambitions ESG). Le taux d'endettement s'élevait à 49,15 % au 31 mars 2022.

Les nouvelles actions seront émises avec le coupon n° 31 attaché et donneront par conséquent droit aux dividendes à partir du 1er avril 2022. Le coupon n° 30, qui représente le droit aux dividendes du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, ayant une valeur estimée de 4,60 euros, sera détaché des actions existantes préalablement à l'augmentation du capital.

KBC Securities NV/SA et Belfius Bank NV/SA (en collaboration avec Kepler Cheuvreux S.A.) agissent en tant que Joint Global Coordinators et en tant que Joint Bookrunners.

NON DESTINÉ À ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AU SEIN DE OU VERS LES ÉTATS-UNIS (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA), L'AUSTRALIE, LE CANADA, LE JAPON, L'AFRIQUE DU SUD OU TOUTE AUTRE JURIDICTION EN VIOLATION DES LOIS PERTINENTES DE CETTE JURIDICTION. EN OUTRE, CETTE ANNONCE EST FAITE UNIQUEMENT TITRE D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIÈRES DANS QUELQUE JURIDICTION QUE CE SOIT. OFFRE L'Offre débutera immédiatement après la publication du présent communiqué de presse. La Société a demandé la suspension de la cotation de ses actions sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et d'Euronext Amsterdam jusqu'à la publication des résultats de l'Offre. Sous réserve d'accélération ou de prolongation, le carnet d'ordres fermera ce soir, 9 juin 2022, après la clôture du marché. Les résultats de l'Offre seront publiés dans un communiqué de presse, qui devrait être publié aux alentours du 10 juin 2022. UTILISATION DU PRODUIT L'Offre permet à la Société d'augmenter sa puissance financière et de renforcer ses capitaux propres afin de financer le pipeline d'investissement et de bénéficier d'opportunités d'investissement supplémentaires sur le marché de l'immobilier commercial de périphérie (y compris des investissements à concurrence de 10 millions d'euros liés à la réalisation des ambitions ESG). Au 31 mars 2022, le taux d'endettement de la Société s'élevait à 49,15 %. Le produit net attendu de l'Offre devrait avoir un impact pro forma estimé jusqu'à -1,33 % sur le taux d'endettement, le réduisant à environ 47,82 % ou inférieur d'ici la fin juin 2022. STRUCTURE L'Offre aura lieu au moyen d'un placement privé exonéré dans le cadre d'une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres, effectué par les Joint Global Coordinators et les Joint Bookrunners : en dehors des États-Unis d'Amérique, sur la base de la Regulation S du Securities Act américain de 1933, tel qu'amendé (le « Securities Act américain ») : dans l'Espace économique européen (« l'EEE »), (i) auprès d'investisseurs qualifiés (comme définis à l'article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 du

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus

à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, tel qu'amendé (le

« Règlement Prospectus »)) et conformément à la dérogation au prospectus prévue à l'article 1(4)(a) du Règlement Prospectus ou à (ii) des personnes physiques ou morales, autres que des « investisseurs qualifiés », pour un montant total d'au moins 100 000 EUR par investisseur conformément à la dérogation au prospectus prévue à l'article 1(4)(d) du Règlement

Prospectus ; au Royaume-Uni, auprès « d'investisseurs qualifiés » tels que définis à l'article 2 (e) du Règlement Prospectus tel qu'amendé et transposé dans les lois du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 et du European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 (le « Règlement Prospectus du R-U ») qui sont également (x) des personnes ayant une expérience professionnelle dans des matières liées aux investissements relevant de la définition de « investment professionals » à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005,

tel qu'amendé (l' « Order »), ou (y) « high net worth companies, unincorporated associations, etc. » au sens de l'article 49(2) (a) à (d) de l'Order, ou (z) des personnes à qui des offres de nouvelles actions peuvent être communiquées légalement d'une autre manière et qui peuvent légalement participer à l'Offre ; et en Suisse, auprès d'investisseurs qualifiés de « clients professionnels » conformément à l'Article 4 juncto 36 de la loi fédérale suisse relative aux services financiers (« Finanzdienstleistungsgesetz ») du 15 juin 2018, telle qu'amendée (« LSFin ») ; et aux États-Unis d'Amérique (les « États-Unis »), uniquement auprès d'un nombre limité de personnes que l'on peut raisonnablement considérer comme des acheteurs institutionnels qualifiés » (« qualified institutional buyer », ou « QIB »), tels que définis dans et en vertu de la Rule 144A du Securities Act américain (« Rule 144A ») ayant reçu une lettre de représentation d'un investisseur QIB au sens et en vertu de la Rule 144A ou d'une autre exemption d'enregistrement ou d'une transaction non soumise aux obligations d'enregistrement du Securities Act américain. L'augmentation de capital afférente à l'Offre aura lieu dans le cadre du capital autorisé de la Société, ce qui permet à la Société (entre autres) d'augmenter son capital social jusqu'à 10 % au moyen d'apports en numéraire en supprimant le droit de souscription préférentiel statutaire et sans octroyer aux actionnaires existants un droit d'allocation prioritaire, conformément à l'article 7:191 du Code des Sociétés et des Associations, et à l'article 26, §1, troisième paragraphe de la Loi relative aux Sociétés Immobilières Réglementées du 12 mai 2014 (la « loi SIR »). Le capital autorisé a été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 23 juillet 2018, et modifié par l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 23 décembre 2019. La Société utilisera ainsi pour la première fois le mandat prévu à l'article 6.2 (c) de ses statuts. Le prix d'émission final et le nombre final de nouvelles actions à émettre seront déterminés par la Société en concertation avec les Joint Global Coordinators et les Joint Bookrunners. L'Offre débutera immédiatement après la publication du présent communiqué de presse. Par conséquent, la Société a demandé la suspension de la négociation de ses actions sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et Euronext Amsterdam jusqu'à ce que les résultats de l'Offre soient publiés dans un communiqué de presse, ce qui est attendu le 10 juin 2022 ou aux alentours de cette date. NOUVELLES ACTIONS Les nouvelles actions seront émises conformément à la législation belge et sont des actions ordinaires qui représentent le capital, sous la même forme que les actions existantes, entièrement libérées, avec droit de vote et sans valeur nominale. Elles confèrent les mêmes droits que les actions existantes.

DIVIDENDE Les nouvelles actions seront émises avec des coupons n° 31 et suivants. Les nouvelles actions confèrent donc un droit aux bénéfices à partir du 1er avril 2022. Le coupon n° 30, qui représente le droit aux dividendes pouvant être affectés à l'exercice clôturé le 31 mars 2022 et dont le montant est estimé à 4,60 euros par action, sera détaché le 9 juin 2022 après la fermeture du marché. Suite à l'émission des nouvelles actions, prévue le 14 juin 2022, les actions existantes et les nouvelles actions seront toutes cotées avec le coupon n° 31 et suivants et donneront donc les mêmes droits aux dividendes. ADMISSION PRÉVUE À LA NÉGOCIATION DES NOUVELLES ACTIONS La Société a soumis à Euronext Brussels et à Euronext Amsterdam une demande d'admission à la négociation des nouvelles actions à émettre suite à l'augmentation du capital. Les nouvelles actions devraient être admises à la négociation sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et Euronext Amsterdam immédiatement après leur émission, prévue le 14 juin 2022. Les nouvelles actions auront le code ISIN BE0003720340, c'est-à-dire le même code que les actions existantes. STANDSTILL Dans le cadre de l'Offre, la Société s'est engagée à respecter un accord de standstilld'une durée de 90 jours, sous réserve des exemptions habituelles. L'on peut uniquement renoncer à la période de standstillavec le consentement des Joint Global Coordinators. SYNDICAT KBC Securities NV/SA et Belfius Bank NV/SA (en collaboration avec Kepler Cheuvreux S.A.) agissent en tant que Joint Global Coordinators et en tant que Joint Bookrunners de l'augmentation du capital (dénommés ensemble « Joint Global Coordinators »).