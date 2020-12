Retail Estates : Arbitrage au sein du portefeuille immobilier de Retail Estates en Belgique et aux Pays-Bas

En cette période de turbulence de corona, Retail Estates poursuit activement le renforcement de son portefeuille immobilier en gérant activement son portefeuille d'investissements et de désinvestissements. Dans cet arbitrage, Retail Estates utilise son expérience accumulée pour répondre aux offres d'investisseurs potentiels et pour investir les provenus de ces ventes dans des acquisitions, de nouveaux projets de construction et dans la restructuration de parcs commerciaux existants. Tant en Belgique qu'aux Pays-Bas, on peut signaler des transactions de premier plan qui témoignent de la vigueur du marché de l'investissement et de la location qui n'est pas affecté par la crise de corona dans la mesure où c'est le cas dans d'autres segments du marché de l'immobilier commercial. Ils favorisent la stabilité de la valeur des propriétés et des revenus locatifs sur le marché du commerce de détail en périphérie.

A. Investissements et désinvestissements aux Pays-Bas

Les parcs commerciaux de Retail Estates profitent pleinement de la forte demande d'articles d'ameublement pour la maison dans laquelle ses 16 parcs commerciaux néerlandais sont spécialisés. En raison de la grande importance que les consommateurs accordent à leur logement en cette période de crise, des ventes record ont été réalisées par les détaillants de ce secteur depuis le début de la crise corona. La bonne accessibilité, le stationnement devant la porte et l'environnement relativement sûr offerts par les grands magasins contribuent à leur succès.

1. Restructuration du parc commercial d'Apeldoorn (province de Gelderland - Pays- Bas) : une valeur ajoutée importante pour le portefeuille immobilier

Retail Estates a considérablement restructuré ce parc commercial, qu'elle a acquis en juin 2017, et lui a donné un aspect contemporain. Il a été réouvert au début du mois de décembre de cette année avec cinq nouveaux espaces commerciaux qui, en pleine période de crise corona, ont tous été facilement loués à des sociétés filiales telles que X2O, Swiss Sense, Huus et Beddenreus. Ils ont remplacé un grand espace commercial qui était loué à des prix extrêmement bas à un détaillant local. Les investissements s'élèvent à environ 2 millions d'euros, contre une augmentation des revenus locatifs de 0,40 million d'euros et une augmentation de la juste valeur de 15,68 millions d'euros à la fin de 2019 et à 19,34 millions d'euros à la fin de 2020. Après l'ouverture d'un Décathlon et d'un Mediamarkt, la "zone big-boxes" adjacente sera bientôt renforcée par un mégastore de bricolage Hornbach. Le parc commercial de Retail Estates dépassera l'attrait accru de cette zone commerciale.

2. Achat d'un magasin à Duiven (province de Gelderland - Pays-Bas) : entrée dans une nouvelle région avec l'achat d'un excellent emplacement dans une "zone de big boxes"

Le 22 décembre 2020, Retail Estates a procédé à l'achat d'une propriété commerciale située à Duiven, dans la banlieue d'Arnhem. La propriété a une superficie d'environ 3 000 m² et est entièrement louée à Leen Bakker, une filiale spécialisée dans l'ameublement de la maison, moyennant un loyer annuel de 273 254 euros. La propriété est située dans une "zone de big boxes" qui a un attrait régional dans la région d'Arnhem. La zone compte IKEA, Hornbach, Praxis, Makro et Mediamarkt qui, avec un grand nombre de magasins spécialisés, forment un ensemble de détaillants exceptionnellement attrayant pour les Pays-Bas.