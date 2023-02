Retail Estates : Communiqué intermédiaire – résultats Q3 de l'exercice 2022-2023

Communiqué de presse

Communiqué périodique - Informations réglementées

Ternat, le 20 février 2023

D É C L A R A T I O N I N T E R M É D I A I R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N

T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2 - 2 0 2 3 1 ( c l ô t u r é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2 )

R é s u l t a t l o c a t i f n e t d e 9 2 , 1 2 m i l l i o n s d ' e u r o s .

L e r é s u l t a t E P R A 2 d u t r o i s i è m e t r i m e s t r e d e l ' e x e r c i c e 2 0 2 2 - 2 0 2 3 s ' é l è v e à 6 5 , 8 8 m i l l i o n s d ' e u r o s .

L e b é n é f i c e E P R A p a r a c t i o n s ' é l è v e à 4 , 7 6 e u r o s ( s u r l a b a s e d u

n o m b r e m o y e n p o n d é r é d ' a c t i o n s ) . C e b é n é f i c e E P R A c o m p r e n d 0 , 2 7 e u r o à t i t r e d e r é s u l t a t n o n r é c u r r e n t e n r a i s o n d e d i f f é r e n t s

r e m b o u r s e m e n t s d ' i m p ô t n é e r l a n d a i s r e l a t i f s a u x e x e r c i c e s

p r é c é d e n t s . L e b é n é f i c e E P R A r é c u r r e n t , q u i s ' é l è v e à 4 , 4 9 e u r o s , r e p r é s e n t e u n e h a u s s e d e 2 0 , 4 5 % c o n t r e l e b é n é f i c e E P R A p a r

a c t i o n d e 4 , 4 0 e u r o s p o u r l a p é r i o d e c o m p a r a b l e d e l ' e x e r c i c e 2 0 2 1 - 2 0 2 2 .

L a j u s t e v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e i m m o b i l i e r 3 s ' é l e v a i t à 1 8 5 5 m i l l i o n s d ' e u r o s e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 2 . L e s é v a l u a t i o n s s o n t s t a b l e s d ' u n p o i n t d e v u e g l o b a l . A u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e q u e l q u e s

p a r c s c o m m e r c i a u x a u x P a y s - B a s .

D i v i d e n d e : l e d i v i d e n d e a n t i c i p é e s t a u g m e n t é à 4 , 9 0 e u r o s b r u t s p a r a c t i o n e n r a i s o n d e l ' o b t e n t i o n d e l ' e x o n é r a t i o n F B I p o u r l e s r e v e n u s n é e r l a n d a i s .

T a u x d ' o c c u p a t i o n d e 9 7 , 9 2 % e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 2 . S t a b l e à u n n i v e a u é l e v é .

1Les chiffres figurant dans ce communiqué de presse sont les états financiers consolidés, non audités et établis selon les normes comptables IFRS.