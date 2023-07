COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Informations réglementées

Ternat, le 31 juillet 2023

D É C L A R A T I ON IN T E R M É D I A I R E D U C O N S E I L D ' AD M I N IS T R AT I O N

P RE M I E R T R IM E S T RE 2 0 2 3 - 2 0 2 4 1( c l ô t u r é l e 3 0 . 0 6 . 2 0 2 3 ) .

L E R É SU L T A T E P R A 2 ( D U G RO U P E ) D U P R E M IE R T RIM E ST R E D E L ' E X E RC IC E 2 0 2 3 - 2 0 2 4 S' É L È VE À 2 2 , 3 2 M I L L I ON S D ' E U R O S P A R R AP P O R T À 1 8 , 5 9

M IL L I ON S D ' E U R OS D E L ' E X E RC IC E P RÉ C É D E N T . L E B É N É F IC E E P R A P A R A C T I ON S 'É L È VE À 1 , 5 8 E U R .

L A JU S TE V A L E U R D U P OR T E F E U IL L E I M M OB IL IE R S' É L È V E À 1 8 9 5 , 2 2 M IL L I ON S D ' E U R O S E N D A TE D U 3 0 JU I N 2 0 2 3 . À P É R IM È T R E C O N S T A N T, L E S É V AL U A T I ON S ON T L É G È RE M E N T AU G M E N TÉ P A R R AP P O R T AU X É V A L U A T I O N S AU 3 1 M A R S 2 0 2 3 .

1Les chiffres figurant dans ce communiqué de presse sont les états financiers consolidés, non audités et établis selon les normes comptables IFRS.

2Le résultat EPRA se calcule comme suit : le résultat net hors les variations de la juste valeur des immeubles de placement, hors le résultat enregistré sur les ventes d'immeubles de placement et hors les variations de la juste valeur des actifs et des passifs financiers.