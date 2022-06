Retail Estates : Succès de l'offre de 55 millions d'euros par le biais d'un placement privé accéléré de 859.375 nouvelles actions (NEW)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Informations réglementées - Information privilégiée Ternat, le 10 juin 2022 - avant ouverture des marchés NON DESTINÉ À ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AU SEIN DE OU VERS LES ÉTATS-UNIS (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA), L'AUSTRALIE, LE CANADA, LE JAPON, L'AFRIQUE DU SUD OU TOUTE AUTRE JURIDICTION EN VIOLATION DES LOIS PERTINENTES DE CETTE JURIDICTION. EN OUTRE, CETTE ANNONCE EST FAITE UNIQUEMENT À TITRE D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIÈRES DANS QUELQUE JURIDICTION QUE CE SOIT. SUCCÈS DE L'OFFRE DE 55 MILLIONS D'EUROS PAR LE BIAIS D'UN PLACEMENT PRIVÉ ACCÉLÉRÉ DE 859.375 NOUVELLES ACTIONS. Retail Estates SA (la « Société ») a placé avec succès 859.375 nouvelles actions, correspondant à 6,50% des actions en circulation avant l'augmentation de capital, à 64,00 euros par nouvelle action. Le prix d'émission représente une réduction de 6,98% comparé au prix de l'action de

Retail Estates après la fermeture des marchés le 8 juin 2022 (73,40 euros par action) (diminué de 4,60 euros, ce qui représente la valeur estimée du coupon n° 30). L'offre a généré un produit brut de 55 millions euros.

NON DESTINÉ À ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AU SEIN DE OU VERS LES ÉTATS-UNIS (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA), L'AUSTRALIE, LE CANADA, LE JAPON, L'AFRIQUE DU SUD OU TOUTE AUTRE JURIDICTION EN VIOLATION DES LOIS PERTINENTES DE CETTE JURIDICTION. EN OUTRE, CETTE ANNONCE EST FAITE UNIQUEMENT TITRE D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIÈRES DANS QUELQUE JURIDICTION QUE CE SOIT. FIXATION RÉUSSIE DU PRIX D'UNE OFFRE DE 55 MILLIONS D'EUROS PAR LE BIAIS D'UN PLACEMENT PRIVÉ ACCÉLÉRÉ Retail Estates annonce aujourd'hui avoir fixé le prix d'une offre de 55 millions d'euros en produit brut au moyen d'un placement privé, réalisé via une offre de constitution accélérée d'un livre d'ordres destiné à des investisseurs internationaux de 859 375 nouvelles actions ordinaires (représentant 6,10% % des actions en circulation de la Société à l'issue de l'offre) à un prix d'émission de 64,00 euros par action, ce qui représente une réduction de 6,98% % comparé au prix de l'action de Retail Estates après la fermeture des marchés en date du 8 juin 2022 de 73,40 euros, hors la valeur du coupon n° 30 détaché qui représente un dividende prévu de 4,60 euros par action. Suite à l'émission des nouvelles actions, le nombre d'actions en circulation de la Société augmentera de 13 226 452 jusqu'à atteindre 14 085 827 actions ordinaires. L'offre permet à la Société d'augmenter sa puissance financière et de renforcer ses capitaux propres afin de financer le pipeline d'investissement et de bénéficier d'opportunités d'investissement supplémentaires sur le marché de l'immobilier commercial de périphérie (y compris des investissements à concurrence de 10 millions d'euros liés à la réalisation des ambitions ESG). Au 31 mars 2022, le taux d'endettement de la société s'élevait à 49,15 %. Le produit net de l'offre devrait avoir un impact pro forma estimé à -1,46 % sur le taux d'endettement, le ramenant à environ 47,69 % d'ici la fin juin 2022. KBC Securities NV/SA et Belfius Bank NV/SA (en collaboration avec Kepler Cheuvreux) ont agi en tant que Joint Global Coordinators et en tant que Joint Bookrunners de l'augmentation du capital (dénommés ensemble « Joint Global Coordinators »). Dans le contexte de l'offre, la négociation de l'action de Retail Estates a été temporairement suspendue et reprendra aujourd'hui (10 juin 2022), dès l'ouverture du marché. NOUVELLES ACTIONS Les nouvelles actions seront émises conformément à la législation belge et sont des actions ordinaires qui représentent le capital, sous la même forme que les actions existantes, entièrement libérées, avec droit de vote et sans valeur nominale. Elles confèrent les mêmes droits que les actions existantes. DIVIDENDE Les nouvelles actions seront émises avec des coupons n° 31 et suivants. Les nouvelles actions confèrent donc un droit aux bénéfices à partir du 1er avril 2022. Le coupon n° 30, qui représente le droit aux dividendes pouvant être affectés à l'exercice clôturé le 31 mars 2022 et dont le montant est estimé à 4,60 euros par action, a été détaché le 9 juin 2022 après la fermeture du marché. Suite à l'émission des nouvelles actions, prévue le 14 juin 2022, les actions existantes et les nouvelles actions seront toutes cotées avec le coupon n° 31 et suivants et donneront donc les mêmes droits aux dividendes.

NON DESTINÉ À ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AU SEIN DE OU VERS LES ÉTATS-UNIS (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA), L'AUSTRALIE, LE CANADA, LE JAPON, L'AFRIQUE DU SUD OU TOUTE AUTRE JURIDICTION EN VIOLATION DES LOIS PERTINENTES DE CETTE JURIDICTION. EN OUTRE, CETTE ANNONCE EST FAITE UNIQUEMENT TITRE D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIÈRES DANS QUELQUE JURIDICTION QUE CE SOIT. ADMISSION PRÉVUE À LA NÉGOCIATION DES NOUVELLES ACTIONS La Société a soumis à Euronext Brussels et à Euronext Amsterdam une demande d'admission à la négociation des nouvelles actions à émettre suite à l'augmentation du capital, conformément à la dérogation prospectus prévue à l'article 1.5(a.) du Règlement Prospectus. Les nouvelles actions devraient être admises à la négociation sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et Euronext Amsterdam immédiatement après leur émission, prévue le 14 juin 2022. Les nouvelles actions auront le code ISIN BE0003720340, c'est-à-dire le même code que les actions existantes. STANDSTILL Dans le cadre de l'offre, la Société s'est engagée à respecter une période de standstill d'une durée de 90 jours, sous réserve des exemptions habituelles. L'on peut uniquement renoncer à la période de standstill avec le consentement des Joint Global Coordinators. SYNDICAT KBC Securities NV/SA et Belfius Bank NV/SA (en collaboration avec Kepler Cheuvreux) ont agi en tant que Joint Global Coordinators et en tant que Joint Bookrunners. Eubelius et Norton Rose Fulbright ont agi en tant que conseiller juridique de la Société. Clifford Chance a agi en tant que conseiller juridique des Joint Global Coordinators.

NON DESTINÉ À ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AU SEIN DE OU VERS LES ÉTATS-UNIS (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA), L'AUSTRALIE, LE CANADA, LE JAPON, L'AFRIQUE DU SUD OU TOUTE AUTRE JURIDICTION EN VIOLATION DES LOIS PERTINENTES DE CETTE JURIDICTION. EN OUTRE, CETTE ANNONCE EST FAITE UNIQUEMENT TITRE D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIÈRES DANS QUELQUE JURIDICTION QUE CE SOIT. À PROPOS DE RETAIL ESTATES SA Retail Estates sa est une société immobilière réglementée publique (« BE-REIT ») spécialisée dans certains créneaux de marché et particulièrement dans la mise à disposition de magasins situés en périphérie des agglomérations ou le long des axes routiers menant aux centres urbains. Retail Estates sa achète ces biens immobiliers à des tiers ou les construit et les commercialise pour son propre compte. Les immeubles ont une superficie allant de 500 m² à 3 000 m². Un immeuble commercial typique présente une superficie moyenne de 1 000 m². Au 31 mars 2022, Retail Estates sa détient en portefeuille 987 immeubles, pour une surface commerciale totale de 1 177 577 m², répartis sur la Belgique et les Pays-Bas. Au 31 mars 2022, le taux d'occupation du portefeuille s'élève à 97,83 %, contre 97,07 % au 31 mars 2021. Au 31 mars 2022, les experts immobiliers indépendants ont estimé la juste valeur du portefeuille immobilier consolidé de Retail Estates sa à 1 759,88 millions d'euros. Cotée sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et d'Euronext Amsterdam, Retail Estates sa possède le statut de société immobilière réglementée publique (« SIR »). Ternat, le 10 juin 2022 Jan De Nys, administrateur délégué de Retail Estates sa Pour tout renseignement complémentaire Retail Estates SA, Jan De Nys - CEO, tél. +32 2/568 10 20 - +32 475/27 84 12 Retail Estates SA, Kara De Smet - CFO, tél. +32 2/568 10 20