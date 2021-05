Retail Estates : 25/05/2021 - Publication des résultats annuels de l'exercice 2020-2021

PROJETS RÉALISÉS POUR COMPTE PROPRE À JAMBES (NAMUR) ET HOGNOUL (LIÈGE). L'INVESTISSEMENT DE 28,16 MILLIONS D'EUROS GÉNÈRE UNE PLUS- VALUE DE 6,28 MILLIONS D'EUROS

RÉSULTATS ANNUELS DE LA PÉRIODE ALLANT DU 01.04.2020 AU 31.03.2021

1. APERÇU DE L'EXERCICE 2020-2021

L'exercice écoulé a été marqué par la pandémie de COVID-19. Les magasins de Belgique et des Pays-Bas ont été fermés en alternance pendant une période totale de trois mois. Seuls les magasins alimentaires et de bricolage belges ont échappé aux mesures du gouvernement. L'impact de ces mesures sur le portefeuille immobilier a été de nature très diverse: le secteur de l'aménagement intérieur (57,11 % de la surface commerciale) et les magasins alimentaires et d'articles de consommation (15,58 %) ont connu une hausse importante du chiffre d'affaires car d'une part, les consommateurs ont investi considérablement plus dans leur maison en raison des mesures de confinement, et d'autre part, la fermeture de l'horeca a stimulé la consommation domestique. Les limitations importantes de la vie sociale ont durement et longtemps frappé les commerçants du secteur de la mode, même en dehors des périodes de fermeture obligatoire. De nombreux consommateurs ont préféré les magasins situés en périphérie à ceux du centre-ville ou les centres commerciaux en raison de l'accès aisé, des parkings et de leur grande envergure. Cela s'est traduit par une reprise rapidedes chiffres d'affaires après la réouverture et par la récupération complète des paiements des loyers.

La charge locative correspondante aux périodes de fermeture obligatoire a été partagée avec les locataires touchés. Cette situation a résulté en quelques remises de loyer pour une valeur totale de 11,55 millions d'euros, ce qui représente un peu plus de 10 % des loyers dus (y compris la provision pour la conclusion des négociations en cours aux Pays-Bas). En Belgique, la COVID-19 a accéléré la faillitede trois locataires importants qui se trouvaient déjà dans une position financière affaiblie et subissaient une mauvaise gestion. Il s'agit de Brantano sa, d'Orchestra Belgique sa et de Piocheur/Megaworld sa (anciennement Blokker). Pour ces trois locataires,

un montant de 1,78 million d'euros de loyers impayés a été qualifié d'irrécouvrable. 36 des 43 immeubles commerciaux touchés ont été reloués à un niveau comparable au cours de l'exercice écoulé.

L'achat de deux parcs commerciauxaux Pays-Bas a toutefois généré des revenus locatifs supplémentaires par rapport à l'exercice 2019-2020, de sorte que la perte de résultats locatifs nets s'est limitée à 7,21 millions d'euros. Cette perte a été partiellement compensée par des économies réalisées au niveau des charges immobilières.

La combinaison de ces deux facteurs résulte en une baisse du résultat EPRA jusqu'à 62,91 millions d'euros, soit -9,09 % par rapport à l'exercice précédent 2019-2020. Le résultat EPRA par action s'élève à 4,97 euros contre 5,60 euros au 31 mars 2020.

A périmètre constant, la valeur d'investissementde notre portefeuille immobilier reste stable par rapport à la valeur au 31 mars 2020. Cela n'est toutefois pas le cas pour la juste valeur, car lors du calcul de celle-ci, la hausse du tarif des droits de mutation aux Pays-Bas de 2 % sur le portefeuille néerlandais a été reprise dans son intégralité par les experts immobiliers. Cette stabilité est étroitement liée au succès relatif des magasins de périphérie durant la période écoulée.

Les investissements immobiliersont été poursuivis grâce à l'achat de deux parcs commerciaux aux Pays-Bas (Den Bosch et Maastricht) lors du premier trimestre de l'exercice et à la création d'un nouveau parc commercial en Belgique (site IKEA Liège-Hognoul), ainsi qu'à la réception imminente d'un BricoPlan-it de type « big

box » à Jambes (Namur) au cours du dernier trimestre. Ces investissements représentent un accroissement du portefeuille immobilier de 111,25 millions d'euros. L'amortissement des droits de mutation sur l'achat des parcs commerciaux situés aux Pays-Bas (conséquence de la méthode de calcul néerlandaise de la juste valeur de ces investissements) a été compensé par une plus-value considérable de 10,32 millions d'euros, générée grâce aux projets de développement pour compte propre. Au total, 20,71 millions d'euros ont été investis dans des projets de développement pour compte propre.