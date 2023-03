Réseaux, la valeur de la production augmente en 2022 ; le bénéfice diminue mais il y a un dividende 01/03/2023 | 19:00 Envoyer par e-mail :

(Alliance News) - Mercredi, le conseil d'administration de Reti Spa a approuvé le projet d'états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, faisant état d'une augmentation de 12 % de la valeur de production, qui passe de 24,9 millions d'euros en 2021 à 27,8 millions d'euros. "Cette augmentation, explique la société, est attribuable à la consolidation des affaires avec les clients historiques et à l'expansion du portefeuille de clients au niveau national et international, développée par l'acquisition de nouvelles commandes et la signature de plusieurs partenariats durant l'exercice. La croissance a été principalement portée par la ligne Solutions informatiques, qui constitue le principal secteur d'activité de Reti, avec 60 % du chiffre d'affaires total, suivie par la ligne Fournisseurs de services gérés, qui représente 15 % du chiffre d'affaires. La société a également souligné que la croissance des revenus annexes, qui sont passés de 2,0 millions d'euros à 3,4 millions d'euros, est due à l'augmentation des activités de revente de matériel et de logiciels. Le bénéfice net, quant à lui, a diminué à 980 000 euros en 2022, contre environ 1,1 million d'euros en 2021. Sur le bénéfice de 2022, le conseil a proposé d'affecter 649 948 EUR au dividende ordinaire de 0,052 EUR par action. Le rendement du dividende est d'environ 2,5 pour cent par rapport au dernier cours de clôture, tandis que le ratio de distribution est supérieur à 66 pour cent. L'Ebitda pour 2022 est de 2,94 millions EUR, contre 2,85 millions EUR en 2021. L'Ebit est de 1,71 million d'euros, contre 1,68 million d'euros en 2021, après une dépréciation et un amortissement de 1,18 million d'euros, contre 1,13 million d'euros en 2021, en raison des investissements réalisés, souligne Reti. La position financière nette s'élève à 6,2 millions d'euros, soit une amélioration par rapport aux 7,9 millions d'euros au 31 décembre 2021. Le PFN du cœur de métier, ajoute l'entreprise, est passé de 920 000 euros au 31 décembre 2021 à 2,1 millions d'euros, tandis que le PFN lié au développement du Campus technologique s'est établi à 4,1 millions d'euros, contre 6,9 millions d'euros au 31 décembre 2021. En ce qui concerne l'avenir, la société restera axée sur "l'innovation durable, qui continue d'être l'élément directeur pour pouvoir répondre aux besoins du monde de l'entreprise et améliorer le processus de transformation numérique des réalités commerciales, en garantissant des économies de coûts et une efficacité des ressources", peut-on lire dans la note. "Prévoyant une augmentation des projets liés à la transformation numérique et soulignant l'importance des professionnels pour faire face aux nouveaux défis du marché, en 2023 Reti a pour objectif d'élargir encore son équipe en ajoutant 28 nouveaux professionnels. Dans ce contexte, la collaboration avec le système ITS et l'amélioration conséquente de la formation professionnelle des jeunes talents seront cruciales'. Reti, mercredi, a clôturé dans le rouge de 0,5% à 2,06 euros par action. Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.