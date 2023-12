RetinalGenix Technologies Inc. est une société de recherche et de développement dans le domaine ophtalmique. La société se concentre sur le développement de technologies de dépistage, de surveillance, de diagnostic et de traitement des troubles oculaires, optiques et des troubles menaçant la vue. La société s'est engagée à traiter la perte de vision et la cécité dues à la rétinopathie et à la maculopathie diabétiques à l'aide de deux dispositifs : Retinal Imaging Screening Device, un système d'imagerie rétinienne portable offrant un champ de vision de 200 degrés sans nécessiter de dilatation de la pupille ; et RetinalCam, un dispositif d'imagerie rétinienne de surveillance à domicile et un système d'alerte médicale offrant une communication en temps réel avec des médecins disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. RetinalCam devrait pouvoir être utilisé par les patients dans divers endroits, notamment à domicile, dans les centres de soins primaires, les salles d'urgence, les centres de télésanté et les maisons de retraite. Sa technologie de dépistage par imagerie rétinienne permet aux personnes à haut risque d'envoyer à leur médecin des images rétiniennes numérisées et des flux vidéo facilement depuis leur domicile.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale