Le 5 février 2024, Retractable Technologies, Inc. a lancé un rappel volontaire de son aiguille EasyPoint, numéro de lot K220402, qui a été expédiée aux États-Unis entre le 20 juillet 2022 et le 20 septembre 2023. La société a expédié 477 600 unités de ces produits sur le marché et travaille avec les clients et les distributeurs pour déterminer combien d'unités restent inutilisées et font l'objet du rappel. Le rappel est dû à la possibilité que la canule de l'aiguille se détache du porte-aiguille, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.

La société a conseillé à ses clients et distributeurs de vérifier si les produits concernés étaient présents dans leurs stocks, de les isoler et de les mettre en quarantaine, de cesser toute distribution des produits concernés, d'informer tout le personnel de ne pas utiliser les produits concernés, et de signaler et de retourner les stocks restants à la société. La société a soumis un rapport de retrait à la Food and Drug Administration américaine le 9 février 2024 et continuera à travailler avec elle dans le cadre du rappel.