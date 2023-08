La Société aurifère de la Réunion a annoncé les résultats préliminaires des essais métallurgiques pour son projet Oko West en Guyane. Ces résultats sont issus des récents programmes d'essais métallurgiques réalisés par Base Metallurgical Laboratories à Kamloops, en Colombie-Britannique. Résumé des résultats des tests de récupération de l'or : Le programme de tests métallurgiques a été mené sous la supervision générale de G Mining Services Inc. (GMS).

Dix-huit échantillons composites totalisant 1 200 kilogrammes ont été évalués à partir de carottes provenant de l'ensemble du gisement et représentant deux teneurs en or (1 g/t Au et 2 g/t Au), trois profils d'altération (saprolite, matériau de transition et roche fraîche) et trois unités géologiques (volcaniques, métasédiments et sédiments carbonés). Résultats des tests de comminution : Des tests de fragmentation ont été effectués sur tous les composites, à l'exception des sédiments carbonés, afin de caractériser la dureté de l'échantillon. Les tests de fragmentation Steve Morell (SMC), d'indice de travail du broyeur à barres de Bond (RWI), d'indice de travail du broyeur à boulets (BWI) et d'indice d'abrasion de Bond (Ai) ont été réalisés et résumés comme suit : La valeur moyenne SMC Axb de 33,8 pour la roche fraîche indique que les échantillons sont compétents.

Valeurs moyennes de l'indice RWI de 16,7 kWh/tonne (roche fraîche) et de 6,5 kWh/tonne (matériau de transition). Valeurs moyennes de l'IBB de 14,1 kWh/tonne (roche fraîche) et de 6,9 kWh/tonne (matériau de transition). Valeur Ai moyenne de 0,132 (roche fraîche) et de 0,026 (matériau de transition).

Ces résultats indiquent un gisement de dureté moyenne, typique d'autres gisements de la région du bouclier guyanais. Résultats des tests de récupération de l'or par gravité : Les échantillons composites de saprolite et de roches fraîches ont été testés en utilisant les protocoles Extended Gravity Recoverable Gold (EGRG) afin de déterminer leur aptitude à la concentration par gravité. Les résultats ont montré Une teneur en or récupérable par gravité modérée à élevée, comprise entre 30 et 63 % d'or.

À l'échelle réelle, les récupérations du circuit gravimétrique devraient se situer entre 10 % et 40 % d'or. Essais de lixiviation par broyage et récupération : Des essais de lixiviation par broyage ont été réalisés sur des échantillons composites de minerai entier et de résidus gravimétriques afin d'évaluer l'effet de la taille du broyage primaire sur l'extraction de l'or. Les échantillons avec une taille primaire de P80 à 75µm ont donné les meilleures extractions d'or en moyenne par rapport à des P80 de 105µm et 88µm avec les résultats décrits ci-dessous.

Tests de lixiviation au cylindre standard : Des tests de lixiviation et de lixiviation au charbon actif (CIL) ont été réalisés sur des échantillons composites de minerai entier et de résidus gravimétriques pendant 48 heures. En général, le P80 de 75µm, la lixiviation par gravité, les tests d'injection d'oxygène ont produit les meilleurs résultats d'extraction d'or avec les observations clés notées ci-dessous : L'extraction d'or pour la lixiviation par gravité était en moyenne de 94,4 % (roche fraîche), 96,5 % (matériau de transition) et 97,5 % (saprolite). L'extraction d'or était similaire pour les matériaux de 1 g/t et 2 g/t.

Des tests de prégrobation ont été effectués sur des échantillons de sédiments carbonés et les résultats ont montré qu'il y avait peu ou pas de prégrobation. Sur la base de ces résultats, les taux de récupération retenus pour l'EEP seront de 92,5 % (roche fraîche), 95 % (matériau de transition) et 96 % (saprolite), étant donné qu'une certaine perte d'or est attendue entre les tests de laboratoire et l'usine de traitement. L'ERM récemment publiée était basée sur des récupérations de 90 % (roche fraîche), 90 % (matériau de transition) et 95 % (saprolite) déterminées à partir d'essais de lixiviation préliminaires avant le programme complet d'essais métallurgiques.

Travaux d'essai supplémentaires dans le cadre de l'EEP : Pour étayer davantage l'EEP, la société a l'intention d'effectuer les travaux d'essai supplémentaires suivants : Évaluation de la minéralogie des échantillons de carottes et de résidus de lixiviation. Tests de destruction du cyanure sur les résidus de lixiviation provenant des tests au rouleau de bouteilles. Tests de comptabilité acide-base sur des échantillons de carottes, de résidus de lixiviation et de roches stériles.

Essais d'agrégats sur des échantillons de stériles.